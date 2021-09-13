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В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским - РИА Новости, 13.09.2021
В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
Обсуждение Крыма невозможно на встрече президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, такая формулировка ставит под вопрос... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:34
2021-09-13T13:55
в мире
киев
республика крым
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Обсуждение Крыма невозможно на встрече президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, такая формулировка ставит под вопрос гипотетическое проведение саммита, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский готов провести встречу с Путиным, но на этой встрече должен подниматься вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными."Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли сейчас в принципе вероятность такого общения двух лидеров и возможно ли в каком-то ключе обсуждать вопрос полуострова.На встрече президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского можно было бы обсудить реализацию Киевом минских соглашений, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Конечно, в первую очередь - это реализация Киевом минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какой круг вопросов Москва хотела бы обсуждать на встрече лидеров двух стран, если она возможна.Песков отрицательно ответил на вопрос, готова ли Москва обсуждать с Киевом тему войны и мира в Донбассе."Нет, абсолютно. Дело в том, что мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось. Мы неоднократно повторяли это на разных уровнях", - пояснил он.По словам Пескова, Донбасс можно обсуждать только с точки зрения выполнения абсолютно четко прописанных на бумаге положений минского комплекса мер.
https://ria.ru/20210912/krym-1749735780.html
https://ria.ru/20210912/usloviya-1749766202.html
https://ria.ru/20210910/ukraina-1749484474.html
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в мире, киев, республика крым, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
13:34 13.09.2021 (обновлено: 13:55 13.09.2021)
 
В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь Песков: обсуждение Крыма на встрече Путина и Зеленского невозможно

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Обсуждение Крыма невозможно на встрече президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, такая формулировка ставит под вопрос гипотетическое проведение саммита, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский готов провести встречу с Путиным, но на этой встрече должен подниматься вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными.
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"Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли сейчас в принципе вероятность такого общения двух лидеров и возможно ли в каком-то ключе обсуждать вопрос полуострова.
На встрече президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского можно было бы обсудить реализацию Киевом минских соглашений, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Конечно, в первую очередь - это реализация Киевом минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какой круг вопросов Москва хотела бы обсуждать на встрече лидеров двух стран, если она возможна.
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Песков отрицательно ответил на вопрос, готова ли Москва обсуждать с Киевом тему войны и мира в Донбассе.
"Нет, абсолютно. Дело в том, что мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось. Мы неоднократно повторяли это на разных уровнях", - пояснил он.
По словам Пескова, Донбасс можно обсуждать только с точки зрения выполнения абсолютно четко прописанных на бумаге положений минского комплекса мер.
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В миреКиевРеспублика КрымВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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