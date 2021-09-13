https://ria.ru/20210913/krym-1749805099.html

Крымские татары заявили, что "Меджлис"* не вправе представлять их интересы

Крымские татары заявили, что "Меджлис"* не вправе представлять их интересы - РИА Новости, 13.09.2021

Крымские татары заявили, что "Меджлис"* не вправе представлять их интересы

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что организация "Меджлис крымскотатарского народа"* не вправе... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T09:07

2021-09-13T09:07

2021-09-13T09:07

общество

украина

республика крым

эйваз умеров

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что организация "Меджлис крымскотатарского народа"* не вправе представлять их интересы.Ранее арестованный по подозрению в диверсии на газопроводе под Симферополем первый зампредседателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"* Нариман Джелялов в открытом обращении заявил, что крымско-татарский народ восемь лет назад делегировал ему право представлять их интересы.По его словам, в 90-х годах прошлого столетия "Меджлис"* был избран как национальный орган самоуправления и весь его путь состоял из борьбы с украинской властью за права своего народа."Но в 2014 году руководство "Меджлиса"* не проявило политическую мудрость и дальновидность, став на сторону той самой власти и государства, которое 23 года не решало наших проблем, а вопреки всему создавало крымским татарам эти проблемы. Сростившись с украинской элитой и властью, "Меджлис"* за короткий срок дискредитировал себя в российском правовом поле и вынес себя за рамки правового поля", - сказал Умеров.По его словам, именно действия руководителей "Меджлиса"*, которые вылились в организацию энергетической, водной и продуктовой блокады, привели к отсутствию диалога с российской властью и отвернули от национального органа самоуправления крымскотатарский народ.По его словам, крымские татары после депортации в середине прошлого века разделяли исключительно мирное восстановления своих прав."Лишь терпение и трудолюбие помогли нам вернуться на Родину и обустраиваться на ней. С 2014 года руководство России протянуло руку нашему народу, сделало главное, чего не делала Украина. Реабилитировала народ. Наши места компактного проживания обустраиваются, газ, вода, дороги, школы и садики строятся с темпами, которые только снились в былые времена. Конечно, ещё много предстоит сделать. Идет работа по восстановлению топонимики, более широкому представительству в органах власти, но этот процесс возможен исключительно в диалоге", - сказал Умеров.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210805/krym-1744400728.html

https://ria.ru/20210904/krym-1748613865.html

украина

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, украина, республика крым, эйваз умеров, россия