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Крымские татары заявили, что "Меджлис"* не вправе представлять их интересы
Крымские татары заявили, что "Меджлис"* не вправе представлять их интересы - РИА Новости, 13.09.2021
Крымские татары заявили, что "Меджлис"* не вправе представлять их интересы
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что организация "Меджлис крымскотатарского народа"* не вправе... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:07
2021-09-13T09:07
общество
украина
республика крым
эйваз умеров
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что организация "Меджлис крымскотатарского народа"* не вправе представлять их интересы.Ранее арестованный по подозрению в диверсии на газопроводе под Симферополем первый зампредседателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"* Нариман Джелялов в открытом обращении заявил, что крымско-татарский народ восемь лет назад делегировал ему право представлять их интересы.По его словам, в 90-х годах прошлого столетия "Меджлис"* был избран как национальный орган самоуправления и весь его путь состоял из борьбы с украинской властью за права своего народа."Но в 2014 году руководство "Меджлиса"* не проявило политическую мудрость и дальновидность, став на сторону той самой власти и государства, которое 23 года не решало наших проблем, а вопреки всему создавало крымским татарам эти проблемы. Сростившись с украинской элитой и властью, "Меджлис"* за короткий срок дискредитировал себя в российском правовом поле и вынес себя за рамки правового поля", - сказал Умеров.По его словам, именно действия руководителей "Меджлиса"*, которые вылились в организацию энергетической, водной и продуктовой блокады, привели к отсутствию диалога с российской властью и отвернули от национального органа самоуправления крымскотатарский народ.По его словам, крымские татары после депортации в середине прошлого века разделяли исключительно мирное восстановления своих прав."Лишь терпение и трудолюбие помогли нам вернуться на Родину и обустраиваться на ней. С 2014 года руководство России протянуло руку нашему народу, сделало главное, чего не делала Украина. Реабилитировала народ. Наши места компактного проживания обустраиваются, газ, вода, дороги, школы и садики строятся с темпами, которые только снились в былые времена. Конечно, ещё много предстоит сделать. Идет работа по восстановлению топонимики, более широкому представительству в органах власти, но этот процесс возможен исключительно в диалоге", - сказал Умеров.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210805/krym-1744400728.html
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общество, украина, республика крым, эйваз умеров, россия
09:07 13.09.2021
 
Крымские татары заявили, что "Меджлис"* не вправе представлять их интересы

Эйваз Умеров: "Меджлис"* не вправе представлять интересы крымских татар

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что организация "Меджлис крымскотатарского народа"* не вправе представлять их интересы.
Ранее арестованный по подозрению в диверсии на газопроводе под Симферополем первый зампредседателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"* Нариман Джелялов в открытом обращении заявил, что крымско-татарский народ восемь лет назад делегировал ему право представлять их интересы.
"Меджлис"* не вправе представлять интересы крымских татар. Позиция и методы "Меджлиса"* сегодня не приемлемы ни с точки зрения российского законодательства, ни с точки зрения международного. Это наглядно показало отсутствие поддержки народом их действий. Народ хочет мира и развития. Мы наконец-то там, где нас слышат и поддерживают. Россия - наш дом, и ни одна сила не в состоянии этого изменить", - сказал Умеров РИА Новости.
По его словам, в 90-х годах прошлого столетия "Меджлис"* был избран как национальный орган самоуправления и весь его путь состоял из борьбы с украинской властью за права своего народа.
"Но в 2014 году руководство "Меджлиса"* не проявило политическую мудрость и дальновидность, став на сторону той самой власти и государства, которое 23 года не решало наших проблем, а вопреки всему создавало крымским татарам эти проблемы. Сростившись с украинской элитой и властью, "Меджлис"* за короткий срок дискредитировал себя в российском правовом поле и вынес себя за рамки правового поля", - сказал Умеров.
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По его словам, именно действия руководителей "Меджлиса"*, которые вылились в организацию энергетической, водной и продуктовой блокады, привели к отсутствию диалога с российской властью и отвернули от национального органа самоуправления крымскотатарский народ.
"Никакие слова о чести и достоинстве не могут оправдать применение насилия в отношении как своего народа, так и людей, проживающих рядом с нами", - подчеркнул Умеров.
По его словам, крымские татары после депортации в середине прошлого века разделяли исключительно мирное восстановления своих прав.
"Лишь терпение и трудолюбие помогли нам вернуться на Родину и обустраиваться на ней. С 2014 года руководство России протянуло руку нашему народу, сделало главное, чего не делала Украина. Реабилитировала народ. Наши места компактного проживания обустраиваются, газ, вода, дороги, школы и садики строятся с темпами, которые только снились в былые времена. Конечно, ещё много предстоит сделать. Идет работа по восстановлению топонимики, более широкому представительству в органах власти, но этот процесс возможен исключительно в диалоге", - сказал Умеров.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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ОбществоУкраинаРеспублика КрымЭйваз УмеровРоссия
 
 
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