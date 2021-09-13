https://ria.ru/20210913/krushenie-1749812486.html

СК назвал возможные причины крушения L-410 в Иркутской области

СК назвал возможные причины крушения L-410 в Иркутской области - РИА Новости, 13.09.2021

СК назвал возможные причины крушения L-410 в Иркутской области

Следственный комитет назвал две возможные причины крушения самолета L-410 в Иркутской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:18

2021-09-13T10:18

2021-09-13T10:51

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

l-410

россия

жесткая посадка l-410 в иркутской области

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следственный комитет назвал две возможные причины крушения самолета L-410 в Иркутской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники. Расследование по уголовному делу продолжается", — сказала она.В свою очередь, представитель авиаперевозчика среди возможных причин трагедии назвал отказ техники и плохую видимость в туман.L-410 совершил жесткую посадку недалеко от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.

https://ria.ru/20210913/samolet-1749804949.html

иркутская область

россия

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2021

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иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области