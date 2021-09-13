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СК назвал возможные причины крушения L-410 в Иркутской области
СК назвал возможные причины крушения L-410 в Иркутской области - РИА Новости, 13.09.2021
СК назвал возможные причины крушения L-410 в Иркутской области
Следственный комитет назвал две возможные причины крушения самолета L-410 в Иркутской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:18
2021-09-13T10:51
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
l-410
россия
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следственный комитет назвал две возможные причины крушения самолета L-410 в Иркутской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники. Расследование по уголовному делу продолжается", — сказала она.В свою очередь, представитель авиаперевозчика среди возможных причин трагедии назвал отказ техники и плохую видимость в туман.L-410 совершил жесткую посадку недалеко от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.
https://ria.ru/20210913/samolet-1749804949.html
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иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области
10:18 13.09.2021 (обновлено: 10:51 13.09.2021)
 
СК назвал возможные причины крушения L-410 в Иркутской области

СК: отказ техники и ошибку экипажа рассматривают как основные версии крушения борта L-410

© СК РоссииНа месте жесткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области. Кадр видео
На месте жесткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области. Кадр видео
© СК России
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следственный комитет назвал две возможные причины крушения самолета L-410 в Иркутской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники. Расследование по уголовному делу продолжается", — сказала она.
В свою очередь, представитель авиаперевозчика среди возможных причин трагедии назвал отказ техники и плохую видимость в туман.
L-410 совершил жесткую посадку недалеко от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.
Видео осмотра места крушения самолета L-410 в Иркутской области
09:05
СК показал кадры с обломками самолета, упавшего под Иркутском
 
Иркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)L-410РоссияЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
 
 
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