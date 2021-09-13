https://ria.ru/20210913/krushenie-1749810343.html
Ространснадзор проверит авиакомпанию "Аэросервис" после крушения L-410
Ространснадзор проверит авиакомпанию "Аэросервис" после крушения L-410 - РИА Новости, 13.09.2021
Ространснадзор проверит авиакомпанию "Аэросервис" после крушения L-410
Ространснадзор проверит авиакомпанию "Аэросервис" после крушения L-410 в Иркутской области, сообщает ведомство. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:59
2021-09-13T09:59
2021-09-13T09:59
происшествия
иркутская область
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
l-410
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Ространснадзор проверит авиакомпанию "Аэросервис" после крушения L-410 в Иркутской области, сообщает ведомство."Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании ООО "Аэросервис" по факту авиационного события с самолетом L-410 в Иркутской области", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что создало комиссию для проведения проверки деятельности эксплуатанта. На месте происшествия находятся советник руководителя Ространснадзора Артем Даниленко и начальник территориального управления Госавианадзора по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора Юрий Рожко.Самолет L-410 12 сентября в 18.15 (мск) совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: 4 человека погибли, 12 – пострадали. Несовершеннолетних на борту не было. Всех пострадавших доставили в медучреждение поселка Казачинское. Семьям погибших и пострадавших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии – 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести – по 250 тысяч рублей, в легкой – по 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20210913/yaschik-1749798457.html
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происшествия, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области
Ространснадзор проверит авиакомпанию "Аэросервис" после крушения L-410
Ространснадзор проверит авиакомпанию "Аэросервис" после крушения L-410 в Иркутской области