https://ria.ru/20210913/kovid-1749874447.html

Ученые назвали болезни желудка, усугубляющие COVID-19

Ученые назвали болезни желудка, усугубляющие COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2021

Ученые назвали болезни желудка, усугубляющие COVID-19

Бразильские ученые установили, что кислая среда, возникающая в желудке и пищеводе при таких заболеваниях, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:39

2021-09-13T15:39

2021-09-13T15:39

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здоровье

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бразильские ученые установили, что кислая среда, возникающая в желудке и пищеводе при таких заболеваниях, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и пищевод Баррета, усиливает активность коронавируса SARS-CoV-2. Причина заключается в том, что при пониженных значениях рН повышается экспрессия рецептора ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers of Medicine.Коронавирусная инфекция проявляется в виде широкого спектра симптомов, связанных не только с респираторными и неврологическими, но и пищеварительными расстройствами. У больных COVID-19 вирус находят в тканях пищевода, желудка, двенадцатиперстной и прямой кишки, а у некоторых пациентов, госпитализированных с тяжелой инфекцией, медики фиксируют кровотечения с эрозиями и язвами в пищеводе и желудке.Исследователи из нескольких университетов и больниц Бразилии установили, что в кислой среде увеличивается экспрессия рецептора ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2) на поверхности человеческих клеток, с которым связывается белок-шип коронавируса.Известно, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 уровень ACE2 в легких выше, чем у остальных больных. Обычно тяжелую форму провоцируют сопутствующие заболевания, такие как хроническая обструктивная болезнь легких и легочная артериальная гипертензия. Поскольку экспрессия ACE2 зависит от определенных условий, таких как повышенный уровень глюкозы, гипоксия и клеточный стресс, ученые предположили, что сопутствующие заболевания, связанные с ЖКТ, также могут определять тяжесть инфекции.Они провели независимое когортное исследование, включающее 1357 пациентов, инфицированных SARS-CoV-2. Часть из них имела в анамнезе диагноз ГЭРБ, а другая — нет. Проанализировав состав госпитализированных в отделениях интенсивной терапии, авторы установили, что пациенты из первой группы подвергались большему риску развития тяжелой инфекции, а уровень смертности среди них был в 2-3 раза выше по сравнению со второй группой.Кроме того, ученые выяснили, что риск прогрессирования COVID-19 до тяжелой степени увеличивают ингибиторы протонной помпы — препараты, применяемые для лечения ГЭРБ, возможно, за счет того, что они снижают желудочный барьер для SARS-CoV-2. Также исследователи обнаружили, что у пациентов с пищеводом Баррета, у которых постоянно поддерживается низкий уровень pH, сильнее экспрессируется ACE2.Чтобы подтвердить свою гипотезу о роли кислотной среды в распространении вируса внутри организма, ученые вырастили первичные моноциты человека при пониженном pH и показали усиление экспрессии ACE2 и более значительную вирусную нагрузку при заражении SARS-CoV-2 по сравнению с клетками, выращенными в нормальной среде.Авторы считают, что полученные ими результаты дают достаточно оснований, чтобы включить заболевания, связанные с повышенной кислотностью — пищевод Барретта и ГЭРБ, в перечень сопутствующих заболеваний, усугубляющих течение COVID-19.

https://ria.ru/20210903/immunitet-1748561491.html

https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748348477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бразилия, здоровье, биология, коронавирус covid-19