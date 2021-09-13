https://ria.ru/20210913/kosmos-1749832556.html

В МИД призвали начать переговоры по запрету размещения вооружений в космосе

В МИД призвали начать переговоры по запрету размещения вооружений в космосе - РИА Новости, 13.09.2021

В МИД призвали начать переговоры по запрету размещения вооружений в космосе

Россия призывает к запуску переговоров по разработке международного инструмента, который запрещает размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:55

2021-09-13T11:55

2021-09-13T11:55

в мире

китай

александр дейнека

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия призывает к запуску переговоров по разработке международного инструмента, который запрещает размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Его послание зачитал заместитель директора департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России Александр Дейнеко во время международной "Гагаринской" конференции."Важнейшей задачей глобального масштаба является предотвращение гонки вооружений в космосе. Призываем к запуску переговоров по разработке международного, юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов. Для этого уже имеется хорошая основа, соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на рассмотрение Конференции по разоружению в Женеве", - отметил Рябков."До тех пор, пока такой многосторонний документ не будет разработан, стабилизировать ситуацию призваны выдвинутая Россией, ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе. Ее полноформатными участниками уже стали три десятка государств, их число постоянно расширяется", - подчеркнул дипломат.Россия и Китай ранее представили обновленную версию российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.Россия не раз заявляла, что привержена задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения.

https://ria.ru/20210825/kosmos-1747168688.html

https://ria.ru/20210201/luna-1595593110.html

китай

россия

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в мире, китай, александр дейнека, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), космос - риа наука, россия