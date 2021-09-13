Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/kosmos-1749832556.html
В МИД призвали начать переговоры по запрету размещения вооружений в космосе
В МИД призвали начать переговоры по запрету размещения вооружений в космосе - РИА Новости, 13.09.2021
В МИД призвали начать переговоры по запрету размещения вооружений в космосе
Россия призывает к запуску переговоров по разработке международного инструмента, который запрещает размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:55
2021-09-13T11:55
в мире
китай
александр дейнека
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
космос - риа наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429ce83f0dae2d92a3fc4abb08ca3828.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия призывает к запуску переговоров по разработке международного инструмента, который запрещает размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Его послание зачитал заместитель директора департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России Александр Дейнеко во время международной "Гагаринской" конференции."Важнейшей задачей глобального масштаба является предотвращение гонки вооружений в космосе. Призываем к запуску переговоров по разработке международного, юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов. Для этого уже имеется хорошая основа, соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на рассмотрение Конференции по разоружению в Женеве", - отметил Рябков."До тех пор, пока такой многосторонний документ не будет разработан, стабилизировать ситуацию призваны выдвинутая Россией, ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе. Ее полноформатными участниками уже стали три десятка государств, их число постоянно расширяется", - подчеркнул дипломат.Россия и Китай ранее представили обновленную версию российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.Россия не раз заявляла, что привержена задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения.
https://ria.ru/20210825/kosmos-1747168688.html
https://ria.ru/20210201/luna-1595593110.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd9932d3d7700ad14dc2feb497746c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, китай, александр дейнека, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), космос - риа наука, россия
11:55 13.09.2021
 
В МИД призвали начать переговоры по запрету размещения вооружений в космосе

Замглавы МИД Рябков призвал начать переговоры по запрету размещения вооружений в космосе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия призывает к запуску переговоров по разработке международного инструмента, который запрещает размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Его послание зачитал заместитель директора департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России Александр Дейнеко во время международной "Гагаринской" конференции.
Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 12:21
В Китае заявили, что действия США увеличивают риски милитаризации космоса
"Важнейшей задачей глобального масштаба является предотвращение гонки вооружений в космосе. Призываем к запуску переговоров по разработке международного, юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов. Для этого уже имеется хорошая основа, соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на рассмотрение Конференции по разоружению в Женеве", - отметил Рябков.
"До тех пор, пока такой многосторонний документ не будет разработан, стабилизировать ситуацию призваны выдвинутая Россией, ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе. Ее полноформатными участниками уже стали три десятка государств, их число постоянно расширяется", - подчеркнул дипломат.
Россия и Китай ранее представили обновленную версию российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
Россия не раз заявляла, что привержена задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 23:08
Рогозин назвал милитаризацию Луны недопустимой
 
В миреКитайАлександр ДейнекаСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Космос - РИА НаукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
13:54Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
13:28Иностранные журналисты прибыли в Кабул
13:27В ЦИК назвали число заявок на дистанционное голосование
13:20В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища
13:19Талибы опубликовали видео с богатствами, найденными в доме Салеха
13:18Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
13:17В Петербурге арестовали мать, державшую детей на цепи
13:14Украинский генерал объяснил, почему нельзя принимать афганских беженцев
Лента новостейМолния