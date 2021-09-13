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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749828294.html
Инфекционист объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве
Инфекционист объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 13.09.2021
Инфекционист объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве
Подъем заболеваемости в Москве связан с тем, что с момента, когда люди приступили к учебе и работе, прошло две недели, сообщил РИА Новости профессор, доктор... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:39
2021-09-13T11:39
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
николай малышев
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости в Москве связан с тем, что с момента, когда люди приступили к учебе и работе, прошло две недели, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили журналистам, что наибольшее в России число новых случаев COVID-19 отмечено за сутки в Москве – 2022 случая. Судя по данным оперштаба, последний раз число заболевших коронавирусом в Москве превышало 2 тысячи 19 августа."Начало сентября – люди вернулись из отпусков, с каникул – как раз две недели прошло", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, с чем связан подъем заболеваемости.
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общество, москва, здоровье - общество, николай малышев, россия
11:39 13.09.2021
 
Инфекционист объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве

Врач Малышев: подъем заболеваемости COVID в Москве связан с возвращением людей из отпусков

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости в Москве связан с тем, что с момента, когда люди приступили к учебе и работе, прошло две недели, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили журналистам, что наибольшее в России число новых случаев COVID-19 отмечено за сутки в Москве – 2022 случая. Судя по данным оперштаба, последний раз число заболевших коронавирусом в Москве превышало 2 тысячи 19 августа.
"Начало сентября – люди вернулись из отпусков, с каникул – как раз две недели прошло", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, с чем связан подъем заболеваемости.
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