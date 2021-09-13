https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749828294.html

Инфекционист объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 13.09.2021

Инфекционист объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве

Подъем заболеваемости в Москве связан с тем, что с момента, когда люди приступили к учебе и работе, прошло две недели, сообщил РИА Новости профессор, доктор... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:39

2021-09-13T11:39

2021-09-13T11:39

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

николай малышев

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости в Москве связан с тем, что с момента, когда люди приступили к учебе и работе, прошло две недели, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили журналистам, что наибольшее в России число новых случаев COVID-19 отмечено за сутки в Москве – 2022 случая. Судя по данным оперштаба, последний раз число заболевших коронавирусом в Москве превышало 2 тысячи 19 августа."Начало сентября – люди вернулись из отпусков, с каникул – как раз две недели прошло", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, с чем связан подъем заболеваемости.

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/koronavirus-1749723802.html

москва

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