https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749826603.html

В России за сутки умерли 719 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 719 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2021

В России за сутки умерли 719 человек с COVID-19

За сутки в России подтверждены 719 смертей с COVID-19, за все время - 193 468, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:34

2021-09-13T11:34

2021-09-13T11:34

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

свердловская область

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 719 смертей с COVID-19, за все время - 193 468, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 719 смертей... За весь период по России умерли 193 468 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 41, Санкт-Петербурге - 39, Свердловской области - 35.

санкт-петербург

свердловская область

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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