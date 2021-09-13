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В России за сутки умерли 719 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 719 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2021
В России за сутки умерли 719 человек с COVID-19
За сутки в России подтверждены 719 смертей с COVID-19, за все время - 193 468, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:34
2021-09-13T11:34
2021-09-13T11:34
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коронавирусы
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 719 смертей с COVID-19, за все время - 193 468, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 719 смертей... За весь период по России умерли 193 468 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 41, Санкт-Петербурге - 39, Свердловской области - 35.
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общество, санкт-петербург, свердловская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 719 человек с COVID-19
Оперштаб: за сутки в России подтверждены 719 смертей с COVID-19