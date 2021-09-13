https://ria.ru/20210913/konstitutsiya-1749878591.html

Талибы создадут специальную комиссию для пересмотра конституции

Талибы создадут специальную комиссию для пересмотра конституции - РИА Новости, 13.09.2021

Талибы создадут специальную комиссию для пересмотра конституции

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* собирается создать специальную комиссию для пересмотра конституции страны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:57

2021-09-13T15:57

2021-09-13T15:57

захват власти в афганистане талибами

в мире

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талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

сухейль шахин

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* собирается создать специальную комиссию для пересмотра конституции страны, сообщил РИА Новости представитель движения Сухейль Шахин."Специальная комиссия будет создана для этого (пересмотра конституции - ред.), но никаких дат по этому поводу еще нет", - уточнил Шахин.Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что конституцию Афганистана либо перепишут, либо в нее внесут поправки, как только будет утверждена система правительства. Талибы настаивают, чтобы в будущем главном законе страны было прописано, что Афганистан является исламским государством.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/taliby-1749818255.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, сухейль шахин, мохаммад хасан ахунд