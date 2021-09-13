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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210913/konstitutsiya-1749878591.html
Талибы создадут специальную комиссию для пересмотра конституции
Талибы создадут специальную комиссию для пересмотра конституции - РИА Новости, 13.09.2021
Талибы создадут специальную комиссию для пересмотра конституции
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* собирается создать специальную комиссию для пересмотра конституции страны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:57
2021-09-13T15:57
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
сухейль шахин
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* собирается создать специальную комиссию для пересмотра конституции страны, сообщил РИА Новости представитель движения Сухейль Шахин."Специальная комиссия будет создана для этого (пересмотра конституции - ред.), но никаких дат по этому поводу еще нет", - уточнил Шахин.Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что конституцию Афганистана либо перепишут, либо в нее внесут поправки, как только будет утверждена система правительства. Талибы настаивают, чтобы в будущем главном законе страны было прописано, что Афганистан является исламским государством.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России
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афганистан
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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, сухейль шахин, мохаммад хасан ахунд
15:57 13.09.2021
 
Талибы создадут специальную комиссию для пересмотра конституции

Представитель талибов Шахин: будет создана специальная комиссия для пересмотра конституции

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* собирается создать специальную комиссию для пересмотра конституции страны, сообщил РИА Новости представитель движения Сухейль Шахин.
"Специальная комиссия будет создана для этого (пересмотра конституции - ред.), но никаких дат по этому поводу еще нет", - уточнил Шахин.
Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что конституцию Афганистана либо перепишут, либо в нее внесут поправки, как только будет утверждена система правительства. Талибы настаивают, чтобы в будущем главном законе страны было прописано, что Афганистан является исламским государством.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
Вчера, 10:53В мире
Талибы хотят отменить в вузах предметы, противоречащие шариату
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанПанджшер (провинция)РоссияСухейль ШахинМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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