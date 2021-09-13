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Верховный суд разъяснил правила компенсации за покупку лекарств
Верховный суд разъяснил правила компенсации за покупку лекарств - РИА Новости, 13.09.2021
Верховный суд разъяснил правила компенсации за покупку лекарств
Государство обязано возмещать расходы на самостоятельную покупку гражданами лекарств, которые должны предоставляться бесплатно, в том числе в случае смерти... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:59
2021-09-13T16:59
общество
волгоградская область
здоровье - общество
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Государство обязано возмещать расходы на самостоятельную покупку гражданами лекарств, которые должны предоставляться бесплатно, в том числе в случае смерти пациента - его наследникам, следует из определения Верховного суда РФ (ВС РФ).Суд рассмотрел дело жительницы Волгоградской области, мужу которой выписали дорогостоящий препарат. По закону его должны были дать бесплатно - пациент страдал тяжелой онкологической болезнью и был признан инвалидом II группы. Комитет здравоохранения отложил покупку лекарств до получения дополнительного финансирования, и семья купила препарат самостоятельно. Мужчина умер, его вдова обратилась в суд с иском о компенсации расходов на таблетки. Суд ей отказал, посчитав, что право на возмещение затрат на лечение не передается по наследству. Апелляция отменила решение, но суд кассационной инстанции оставил его в силе. В итоге женщина обратилась в ВС РФ."Одним из принципов охраны здоровья в РФ является соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение реализации этих прав государственными гарантиями. В числе таких гарантий - бесплатное обеспечение лиц, страдающих онкологическими заболеваниями (социально значимыми заболеваниями), за счёт соответствующих бюджетных средств в соответствии со стандартами медицинской помощи лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам врачей вне зависимости от наименования и стоимости препарата", - напомнил ВС РФ.Если соответствующая организация не выполняет гарантии, это нарушает право граждан на охрану здоровья. Соответственно, они имеют право на возмещение убытков."Данное имущественное право, не реализованное при жизни по объективным причинам из-за тяжёлой болезни..., убытки подлежат взысканию в пользу его супруги и несовершеннолетнего сына как правопреемников умершего", - отмечается в определении суда.В итоге ВС РФ признал законным решение, обязывающее комитет здравоохранения Волгоградской области выплатить вдове и сыну умершего более 400 тысяч рублей, потраченных на лекарства.
https://ria.ru/20210802/lekarstva-1743951209.html
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общество, волгоградская область, здоровье - общество, вооруженные силы рф, россия
16:59 13.09.2021
 
Верховный суд разъяснил правила компенсации за покупку лекарств

Верховный суд: компенсацию за покупку лекарств можно передавать по наследству

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Государство обязано возмещать расходы на самостоятельную покупку гражданами лекарств, которые должны предоставляться бесплатно, в том числе в случае смерти пациента - его наследникам, следует из определения Верховного суда РФ (ВС РФ).
Суд рассмотрел дело жительницы Волгоградской области, мужу которой выписали дорогостоящий препарат. По закону его должны были дать бесплатно - пациент страдал тяжелой онкологической болезнью и был признан инвалидом II группы. Комитет здравоохранения отложил покупку лекарств до получения дополнительного финансирования, и семья купила препарат самостоятельно. Мужчина умер, его вдова обратилась в суд с иском о компенсации расходов на таблетки. Суд ей отказал, посчитав, что право на возмещение затрат на лечение не передается по наследству. Апелляция отменила решение, но суд кассационной инстанции оставил его в силе. В итоге женщина обратилась в ВС РФ.
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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"Одним из принципов охраны здоровья в РФ является соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение реализации этих прав государственными гарантиями. В числе таких гарантий - бесплатное обеспечение лиц, страдающих онкологическими заболеваниями (социально значимыми заболеваниями), за счёт соответствующих бюджетных средств в соответствии со стандартами медицинской помощи лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам врачей вне зависимости от наименования и стоимости препарата", - напомнил ВС РФ.
Если соответствующая организация не выполняет гарантии, это нарушает право граждан на охрану здоровья. Соответственно, они имеют право на возмещение убытков.
"Данное имущественное право, не реализованное при жизни по объективным причинам из-за тяжёлой болезни..., убытки подлежат взысканию в пользу его супруги и несовершеннолетнего сына как правопреемников умершего", - отмечается в определении суда.
В итоге ВС РФ признал законным решение, обязывающее комитет здравоохранения Волгоградской области выплатить вдове и сыну умершего более 400 тысяч рублей, потраченных на лекарства.
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