Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/kndr-1749828598.html
В Госдуме прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты
В Госдуме прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты - РИА Новости, 13.09.2021
В Госдуме прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты
Член комитета по международным делам ГД Елена Панина заявила РИА Новости, что ракетные испытания КНДР выгодны США, поскольку они работают над размещением в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:40
2021-09-13T11:40
в мире
сша
кндр (северная корея)
елена панина
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149667/04/1496670446_0:0:5357:3013_1920x0_80_0_0_6ca77e887ef8d98ec2c48a14ee37081f.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Член комитета по международным делам ГД Елена Панина заявила РИА Новости, что ракетные испытания КНДР выгодны США, поскольку они работают над размещением в регионе направленной против России системы ПРО.Ранее Северная Корея провела испытания крылатой ракеты большой дальности. В связи с этим в Вашингтоне заявили, что военные разработки КНДР несут угрозу мировому сообществу."Ракетные программы КНДР в значительной степени являются ответом на экономическую блокаду со стороны США и Японии и реализуются, в значительной степени, в попытке приобрести дополнительный козырь в торге с США и их союзниками. На фоне серьезного ухудшения экономической ситуации в КНДР из-за пандемии и ее последствий, этот мотив Пхеньяна играет еще большую роль, чем прежде", - отметила Панина.При этом она подчеркнула, что подобные испытания КНДР выгодны США, которые работают над своей противоракетной обороной."Что касается США, то в этой ситуации нужно различать их декларируемые и подлинные цели. На словах США выражают обеспокоенность действиями КНДР, на деле же Вашингтон кровно заинтересован в милитаризации корейского полуострова, поскольку это дает возможность давить на Южную и Корею и Японию в вопросе размещения американских систем ПРО", - заключила Панина.
https://ria.ru/20210913/raketa-1749808219.html
https://ria.ru/20210913/raketa-1749814522.html
сша
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149667/04/1496670446_497:0:5258:3571_1920x0_80_0_0_c33f855dd801d3760da873ceacb8afb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, кндр (северная корея), елена панина, госдума рф, россия
11:40 13.09.2021
 
В Госдуме прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты

Депутат Госдумы Панина: США используют ракетные испытания КНДР против России

© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат Госдумы РФ Елена Панина - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Член комитета по международным делам ГД Елена Панина заявила РИА Новости, что ракетные испытания КНДР выгодны США, поскольку они работают над размещением в регионе направленной против России системы ПРО.
Ранее Северная Корея провела испытания крылатой ракеты большой дальности. В связи с этим в Вашингтоне заявили, что военные разработки КНДР несут угрозу мировому сообществу.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
09:40
В Совфеде прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты
"Ракетные программы КНДР в значительной степени являются ответом на экономическую блокаду со стороны США и Японии и реализуются, в значительной степени, в попытке приобрести дополнительный козырь в торге с США и их союзниками. На фоне серьезного ухудшения экономической ситуации в КНДР из-за пандемии и ее последствий, этот мотив Пхеньяна играет еще большую роль, чем прежде", - отметила Панина.
При этом она подчеркнула, что подобные испытания КНДР выгодны США, которые работают над своей противоракетной обороной.
"Истинная же цель американской программы ПРО понятна – она направлена против России, а действия КНДР являются лишь предлогом для ее дальнейшего продвижения", - сообщила Панина.
"Что касается США, то в этой ситуации нужно различать их декларируемые и подлинные цели. На словах США выражают обеспокоенность действиями КНДР, на деле же Вашингтон кровно заинтересован в милитаризации корейского полуострова, поскольку это дает возможность давить на Южную и Корею и Японию в вопросе размещения американских систем ПРО", - заключила Панина.
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
10:33
Эксперт оценил испытания новой крылатой ракеты в КНДР
 
В миреСШАКНДР (Северная Корея)Елена ПанинаГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
13:54Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
13:28Иностранные журналисты прибыли в Кабул
13:27В ЦИК назвали число заявок на дистанционное голосование
13:20В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища
13:19Талибы опубликовали видео с богатствами, найденными в доме Салеха
13:18Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
13:17В Петербурге арестовали мать, державшую детей на цепи
13:14Украинский генерал объяснил, почему нельзя принимать афганских беженцев
Лента новостейМолния