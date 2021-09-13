https://ria.ru/20210913/kndr-1749828598.html

В Госдуме прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты

В Госдуме прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты - РИА Новости, 13.09.2021

В Госдуме прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты

Член комитета по международным делам ГД Елена Панина заявила РИА Новости, что ракетные испытания КНДР выгодны США, поскольку они работают над размещением в... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:40

2021-09-13T11:40

2021-09-13T11:40

в мире

сша

кндр (северная корея)

елена панина

госдума рф

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Член комитета по международным делам ГД Елена Панина заявила РИА Новости, что ракетные испытания КНДР выгодны США, поскольку они работают над размещением в регионе направленной против России системы ПРО.Ранее Северная Корея провела испытания крылатой ракеты большой дальности. В связи с этим в Вашингтоне заявили, что военные разработки КНДР несут угрозу мировому сообществу."Ракетные программы КНДР в значительной степени являются ответом на экономическую блокаду со стороны США и Японии и реализуются, в значительной степени, в попытке приобрести дополнительный козырь в торге с США и их союзниками. На фоне серьезного ухудшения экономической ситуации в КНДР из-за пандемии и ее последствий, этот мотив Пхеньяна играет еще большую роль, чем прежде", - отметила Панина.При этом она подчеркнула, что подобные испытания КНДР выгодны США, которые работают над своей противоракетной обороной."Что касается США, то в этой ситуации нужно различать их декларируемые и подлинные цели. На словах США выражают обеспокоенность действиями КНДР, на деле же Вашингтон кровно заинтересован в милитаризации корейского полуострова, поскольку это дает возможность давить на Южную и Корею и Японию в вопросе размещения американских систем ПРО", - заключила Панина.

https://ria.ru/20210913/raketa-1749808219.html

https://ria.ru/20210913/raketa-1749814522.html

сша

кндр (северная корея)

россия

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в мире, сша, кндр (северная корея), елена панина, госдума рф, россия