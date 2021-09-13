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Культура
https://ria.ru/20210913/khudozhnik-1749872873.html
Умер художник Иван Николаев
Умер художник Иван Николаев - РИА Новости, 13.09.2021
Умер художник Иван Николаев
Художник-монументалист Иван Николаев, чьи композиции украшают станции "Боровицкая", "Отрадная" и "Достоевская" московского метрополитена, умер на 81-м году... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:25
2021-09-13T15:25
культура
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Художник-монументалист Иван Николаев, чьи композиции украшают станции "Боровицкая", "Отрадная" и "Достоевская" московского метрополитена, умер на 81-м году жизни, сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи."Стилизованные под старинные артефакты глиняные изразцы "Боровицкой", написанные на жести яркие панно "Отрадной", черно-белые монументальные мраморные мозаики "Достоевской" — трудно представить, что все это работы одного мастера. После открытия в 2010 году станции "Достоевская" многие москвичи специально приезжали туда, чтобы увидеть грандиозный "спектакль", в котором разворачивались драматические сцены главных романов великого писателя", — рассказали сотрудники пресс-службы.Иван Николаев является представителем династии Бенуа–Лансере–Серебряковых, а также внуком Зинаиды Серебряковой, известной русской художницы. С детства Николаев жил в атмосфере живописи, окруженный произведениями своих знаменитых родственников, во многом именно это предопределило его судьбу и помогло развить художественный талант, отмечают в Третьяковке.Три недели назад в Новой Третьяковке состоялась презентация картин Ивана Николаева, приобретенных в собрание музея. Произведения художника "Свадьбы у Александровского сада" и "Похоронный оркестр" стали одними из главных экспонатов первой персональной выставки мастера, прошедшей в 2018 году.
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третьяковская галерея, новости культуры, россия
15:25 13.09.2021
 
Умер художник Иван Николаев

Художник-монументалист Иван Николаев умер на 81-м году жизни

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРоссийский художник-монументалист Иван Николаев
Российский художник-монументалист Иван Николаев - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Художник-монументалист Иван Николаев, чьи композиции украшают станции "Боровицкая", "Отрадная" и "Достоевская" московского метрополитена, умер на 81-м году жизни, сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи.
"Стилизованные под старинные артефакты глиняные изразцы "Боровицкой", написанные на жести яркие панно "Отрадной", черно-белые монументальные мраморные мозаики "Достоевской" — трудно представить, что все это работы одного мастера. После открытия в 2010 году станции "Достоевская" многие москвичи специально приезжали туда, чтобы увидеть грандиозный "спектакль", в котором разворачивались драматические сцены главных романов великого писателя", — рассказали сотрудники пресс-службы.
Иван Николаев является представителем династии Бенуа–Лансере–Серебряковых, а также внуком Зинаиды Серебряковой, известной русской художницы. С детства Николаев жил в атмосфере живописи, окруженный произведениями своих знаменитых родственников, во многом именно это предопределило его судьбу и помогло развить художественный талант, отмечают в Третьяковке.
"Творчество Ивана Николаева соединяло "наблюденную" реальность и вечность, рассказ о конкретном событии и вневременные темы. Он обладал редким умением превратить обыденную жанровую сценку в тонкую аллегорию, избегая при этом свойственной многим его современником нарочитой стилизации", — сообщили в пресс-службе.
Три недели назад в Новой Третьяковке состоялась презентация картин Ивана Николаева, приобретенных в собрание музея. Произведения художника "Свадьбы у Александровского сада" и "Похоронный оркестр" стали одними из главных экспонатов первой персональной выставки мастера, прошедшей в 2018 году.
 
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