https://ria.ru/20210913/khudozhnik-1749872873.html

Умер художник Иван Николаев

Умер художник Иван Николаев - РИА Новости, 13.09.2021

Умер художник Иван Николаев

Художник-монументалист Иван Николаев, чьи композиции украшают станции "Боровицкая", "Отрадная" и "Достоевская" московского метрополитена, умер на 81-м году... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:25

2021-09-13T15:25

2021-09-13T15:25

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Художник-монументалист Иван Николаев, чьи композиции украшают станции "Боровицкая", "Отрадная" и "Достоевская" московского метрополитена, умер на 81-м году жизни, сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи."Стилизованные под старинные артефакты глиняные изразцы "Боровицкой", написанные на жести яркие панно "Отрадной", черно-белые монументальные мраморные мозаики "Достоевской" — трудно представить, что все это работы одного мастера. После открытия в 2010 году станции "Достоевская" многие москвичи специально приезжали туда, чтобы увидеть грандиозный "спектакль", в котором разворачивались драматические сцены главных романов великого писателя", — рассказали сотрудники пресс-службы.Иван Николаев является представителем династии Бенуа–Лансере–Серебряковых, а также внуком Зинаиды Серебряковой, известной русской художницы. С детства Николаев жил в атмосфере живописи, окруженный произведениями своих знаменитых родственников, во многом именно это предопределило его судьбу и помогло развить художественный талант, отмечают в Третьяковке.Три недели назад в Новой Третьяковке состоялась презентация картин Ивана Николаева, приобретенных в собрание музея. Произведения художника "Свадьбы у Александровского сада" и "Похоронный оркестр" стали одними из главных экспонатов первой персональной выставки мастера, прошедшей в 2018 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

третьяковская галерея, новости культуры, россия