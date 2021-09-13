https://ria.ru/20210913/kholesterin-1749930260.html

Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем

Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем - РИА Новости, 13.09.2021

Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем

Внезапное онемение и слабость в руках или ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови, накопление которого способствует развитию заболеваний... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T22:54

2021-09-13T22:54

2021-09-13T22:54

в мире

общество

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729283982_0:68:3071:1795_1920x0_80_0_0_b7885fbc2c95315f54eb2f1b535fd5ac.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Внезапное онемение и слабость в руках или ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови, накопление которого способствует развитию заболеваний сердца. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на экспертов медицинского учреждения Mayo Clinic.В материале уточняется, что слабость и онемение в конечностях не являются прямыми симптомами повышенного уровня холестерина.По словам специалистов, атеросклероз возникает при закупорке артерий жиром, холестерином и иными веществами. Покалывание в конечностях возникает, когда бляшки накапливаются в артериях, ведущих к мозгу.Узнать наверняка уровень холестерина в крови можно только при помощи анализа крови. Однако, по мнению медиков, на повышенный холестерин в крови также указывает невнятная речь, временная потеря зрения на один глаз или проблемы с мышцами лица.Врачи отметили, что у многих пациентов на уровень холестерина повлияла диета с высоким содержанием насыщенных жиров и транс-жиров.

https://ria.ru/20210822/kholesterin-1746719985.html

https://ria.ru/20210720/kholesterin-1742114027.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, здоровье