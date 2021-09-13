https://ria.ru/20210913/kholesterin-1749930260.html
Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем - РИА Новости, 13.09.2021
Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
Внезапное онемение и слабость в руках или ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови, накопление которого способствует развитию заболеваний... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T22:54
2021-09-13T22:54
2021-09-13T22:54
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Внезапное онемение и слабость в руках или ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови, накопление которого способствует развитию заболеваний сердца. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на экспертов медицинского учреждения Mayo Clinic.В материале уточняется, что слабость и онемение в конечностях не являются прямыми симптомами повышенного уровня холестерина.По словам специалистов, атеросклероз возникает при закупорке артерий жиром, холестерином и иными веществами. Покалывание в конечностях возникает, когда бляшки накапливаются в артериях, ведущих к мозгу.Узнать наверняка уровень холестерина в крови можно только при помощи анализа крови. Однако, по мнению медиков, на повышенный холестерин в крови также указывает невнятная речь, временная потеря зрения на один глаз или проблемы с мышцами лица.Врачи отметили, что у многих пациентов на уровень холестерина повлияла диета с высоким содержанием насыщенных жиров и транс-жиров.
https://ria.ru/20210822/kholesterin-1746719985.html
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в мире, общество, здоровье
Назван необычный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
Daily Express: покалывание в конечностях говорит об опасном уровне холестерина
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Внезапное онемение и слабость в руках или ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина
в крови, накопление которого способствует развитию заболеваний сердца. Об этом написала британская
газета Daily Express
со ссылкой на экспертов медицинского учреждения Mayo Clinic.
В материале уточняется, что слабость и онемение в конечностях не являются прямыми симптомами повышенного уровня холестерина.
По словам специалистов, атеросклероз возникает при закупорке артерий жиром, холестерином и иными веществами. Покалывание в конечностях возникает, когда бляшки накапливаются в артериях, ведущих к мозгу.
Узнать наверняка уровень холестерина в крови можно только при помощи анализа крови. Однако, по мнению медиков, на повышенный холестерин в крови также указывает невнятная речь, временная потеря зрения на один глаз или проблемы с мышцами лица.
Врачи отметили, что у многих пациентов на уровень холестерина повлияла диета с высоким содержанием насыщенных жиров и транс-жиров.