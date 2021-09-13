https://ria.ru/20210913/khakery-1749858570.html

Эксперты предупредили банки об участившихся масштабных атаках хакеров

Эксперты предупредили банки об участившихся масштабных атаках хакеров - РИА Новости, 13.09.2021

Эксперты предупредили банки об участившихся масштабных атаках хакеров

Банковский сектор в России с начала августа подвергается постоянным масштабным, хорошо спланированным хакерским атакам, направленным на дестабилизацию... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:03

2021-09-13T14:03

2021-09-13T14:03

технологии

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банковский сектор в России с начала августа подвергается постоянным масштабным, хорошо спланированным хакерским атакам, направленным на дестабилизацию финансового рынка страны, говорится в сообщении Orange Business Services в России и СНГ - глобального оператора связи и интегратора ИТ-сервисов.В общей сложности за месяц, с 9 августа по 9 сентября 2021 года, зафиксировано более 150 атак. При этом их интенсивность постоянно нарастает. "Преступники пытаются постоянно увеличивать мощность атак в надежде, что телеком-провайдеры не смогут провести очистку трафика в столь больших объемах", - указали в компании.Для атак злоумышленники задействовали крупные международные ботнеты - компьютерные сети, зараженные вредоносными программами. Эксперты выяснили, что они базируются во Вьетнаме, Южной Америке, Тайване, Индонезии, Китае, России и США. Кроме того, атаки на приложения банков совершалась с IP-адресов России, Украины и Франции, указывается в сообщении."По тому, как настойчиво и изобретательно действуют киберпреступники, можно говорить, что мы имеем дело со сложной спланированной акцией, направленной на дестабилизацию как минимум российского финансового рынка", - приводится в сообщении комментарий операционного директора Orange Business Services в России и СНГ Ольги Барановой.

https://ria.ru/20210908/kiberataki-1749149024.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, россия