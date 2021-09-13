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Эксперты предупредили банки об участившихся масштабных атаках хакеров
Эксперты предупредили банки об участившихся масштабных атаках хакеров - РИА Новости, 13.09.2021
Эксперты предупредили банки об участившихся масштабных атаках хакеров
Банковский сектор в России с начала августа подвергается постоянным масштабным, хорошо спланированным хакерским атакам, направленным на дестабилизацию... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:03
2021-09-13T14:03
технологии
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банковский сектор в России с начала августа подвергается постоянным масштабным, хорошо спланированным хакерским атакам, направленным на дестабилизацию финансового рынка страны, говорится в сообщении Orange Business Services в России и СНГ - глобального оператора связи и интегратора ИТ-сервисов.В общей сложности за месяц, с 9 августа по 9 сентября 2021 года, зафиксировано более 150 атак. При этом их интенсивность постоянно нарастает. "Преступники пытаются постоянно увеличивать мощность атак в надежде, что телеком-провайдеры не смогут провести очистку трафика в столь больших объемах", - указали в компании.Для атак злоумышленники задействовали крупные международные ботнеты - компьютерные сети, зараженные вредоносными программами. Эксперты выяснили, что они базируются во Вьетнаме, Южной Америке, Тайване, Индонезии, Китае, России и США. Кроме того, атаки на приложения банков совершалась с IP-адресов России, Украины и Франции, указывается в сообщении."По тому, как настойчиво и изобретательно действуют киберпреступники, можно говорить, что мы имеем дело со сложной спланированной акцией, направленной на дестабилизацию как минимум российского финансового рынка", - приводится в сообщении комментарий операционного директора Orange Business Services в России и СНГ Ольги Барановой.
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технологии, россия
14:03 13.09.2021
 
Эксперты предупредили банки об участившихся масштабных атаках хакеров

Orange Business Services предупредил российские банки об усилении масштабных атак хакеров

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Fotolia / Artur Marciniec
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банковский сектор в России с начала августа подвергается постоянным масштабным, хорошо спланированным хакерским атакам, направленным на дестабилизацию финансового рынка страны, говорится в сообщении Orange Business Services в России и СНГ - глобального оператора связи и интегратора ИТ-сервисов.
"С начала августа 2021 года российский финансовый рынок подвергается постоянным масштабным DDoS-атакам. При этом злоумышленники продолжают планомерно увеличивать количество и интенсивность атак, а также применять не только хорошо известные, но и самые новые их типы", - говорится в сообщении.
В общей сложности за месяц, с 9 августа по 9 сентября 2021 года, зафиксировано более 150 атак. При этом их интенсивность постоянно нарастает. "Преступники пытаются постоянно увеличивать мощность атак в надежде, что телеком-провайдеры не смогут провести очистку трафика в столь больших объемах", - указали в компании.
Для атак злоумышленники задействовали крупные международные ботнеты - компьютерные сети, зараженные вредоносными программами. Эксперты выяснили, что они базируются во Вьетнаме, Южной Америке, Тайване, Индонезии, Китае, России и США. Кроме того, атаки на приложения банков совершалась с IP-адресов России, Украины и Франции, указывается в сообщении.
"По тому, как настойчиво и изобретательно действуют киберпреступники, можно говорить, что мы имеем дело со сложной спланированной акцией, направленной на дестабилизацию как минимум российского финансового рынка", - приводится в сообщении комментарий операционного директора Orange Business Services в России и СНГ Ольги Барановой.
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