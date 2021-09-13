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Туризм
https://ria.ru/20210913/keshbek-1749908889.html
Ростуризм собирается запустить новый этап кешбэка
Ростуризм собирается запустить новый этап кешбэка - РИА Новости, 13.09.2021
Ростуризм собирается запустить новый этап кешбэка
Ростуризм собирается запускать продажи турпакетов с новым этапом кешбэка, и это, вероятно, произойдет в ноябре-декабре 2021 года, сообщила журналистам глава... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:17
2021-09-13T19:17
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
туризм
зарина догузова
кешбэк
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КАЗАНЬ, 13 сен – РИА Новости. Ростуризм собирается запускать продажи турпакетов с новым этапом кешбэка, и это, вероятно, произойдет в ноябре-декабре 2021 года, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова."Мы рассчитываем, что до конца этого года запустим продажи низкого этапа зимнего сезона после 15 января. По датам – не раньше ноября-декабря, но это еще не точно. Мы прорабатываем эту возможность", – сказала Догузова.Она отметила, что в дополнительном финансировании для программы кешбэка пока нет необходимости. "Мы исходим из того, что выделенных пяти миллиардов рублей на следующий год будет достаточно для стимулирования низкого сезона: зима-начало весны и осень-зима", – добавила глава ведомства."В этом году отчасти кешбэк работал как антикризисная мера. Со следующего года мы выходим на целевую картину того, что эта программа — исключительно на низкий сезон. В высокий кешбэк не целесообразен", — уточнила она.Условия программы: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата – 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, кешбэк
19:17 13.09.2021
 
Ростуризм собирается запустить новый этап кешбэка

Ростуризм собирается запустить продаж туров с кешбэком в конце 2021 года

© РИА Новости / Владимир АстапкоЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапко
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КАЗАНЬ, 13 сен – РИА Новости. Ростуризм собирается запускать продажи турпакетов с новым этапом кешбэка, и это, вероятно, произойдет в ноябре-декабре 2021 года, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
"Мы рассчитываем, что до конца этого года запустим продажи низкого этапа зимнего сезона после 15 января. По датам – не раньше ноября-декабря, но это еще не точно. Мы прорабатываем эту возможность", – сказала Догузова.
Она отметила, что в дополнительном финансировании для программы кешбэка пока нет необходимости. "Мы исходим из того, что выделенных пяти миллиардов рублей на следующий год будет достаточно для стимулирования низкого сезона: зима-начало весны и осень-зима", – добавила глава ведомства.
"В этом году отчасти кешбэк работал как антикризисная мера. Со следующего года мы выходим на целевую картину того, что эта программа — исключительно на низкий сезон. В высокий кешбэк не целесообразен", — уточнила она.
Условия программы: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата – 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".
Озеро Кивиярви в Суоярвском районе Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 11:22Туризм
Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком в этом году
 
ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмтуристыТуризмЗарина ДогузоваКешбэк
 
 
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