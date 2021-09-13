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Туризм
https://ria.ru/20210913/keshbek-1749894982.html
Россияне потратили десять миллиардов рублей на детские путевки с кешбэком
Россияне потратили десять миллиардов рублей на детские путевки с кешбэком - РИА Новости, 13.09.2021
Россияне потратили десять миллиардов рублей на детские путевки с кешбэком
Российские родители приобрели путевки в детские лагеря на десять миллиардов рублей в рамках программы возврата части их стоимости (кешбэка), сообщила... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:21
2021-09-13T18:34
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туризм
зарина догузова
отдых на море
кешбэк
отдых в россии 2021 летом
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КАЗАНЬ, 13 сен – РИА Новости. Российские родители приобрели путевки в детские лагеря на десять миллиардов рублей в рамках программы возврата части их стоимости (кешбэка), сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."Чуть более трех месяцев работала программа детского туристического кешбэка. Она завершилась 31 августа. Было приобретено 384 тысячи путевок на десять миллиардов рублей. Возврат части стоимости составил почти 4,5 миллиарда рублей", – сказала Догузова.Программа стартовала 25 мая, приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться — вплоть до 15 сентября. По условиям, возмещению подлежит 50 процентов стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Вернуть можно было до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислялись на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвовали как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, зарина догузова, отдых на море, кешбэк, отдых в россии 2021 летом
18:21 13.09.2021 (обновлено: 18:34 13.09.2021)
 
Россияне потратили десять миллиардов рублей на детские путевки с кешбэком

Россияне приобрели путевки на десять миллиардов рублей по программе "детского кешбэка"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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КАЗАНЬ, 13 сен – РИА Новости. Российские родители приобрели путевки в детские лагеря на десять миллиардов рублей в рамках программы возврата части их стоимости (кешбэка), сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Чуть более трех месяцев работала программа детского туристического кешбэка. Она завершилась 31 августа. Было приобретено 384 тысячи путевок на десять миллиардов рублей. Возврат части стоимости составил почти 4,5 миллиарда рублей", – сказала Догузова.
Программа стартовала 25 мая, приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться — вплоть до 15 сентября.
По условиям, возмещению подлежит 50 процентов стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Вернуть можно было до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислялись на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвовали как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 07:44Туризм
Ростуризм рассчитывает на продолжение детского туристического кешбэка
 
ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмТуризмЗарина Догузоваотдых на мореКешбэкотдых в России 2021 летом
 
 
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