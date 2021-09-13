https://ria.ru/20210913/keshbek-1749894982.html

Россияне потратили десять миллиардов рублей на детские путевки с кешбэком

Россияне потратили десять миллиардов рублей на детские путевки с кешбэком - РИА Новости, 13.09.2021

Россияне потратили десять миллиардов рублей на детские путевки с кешбэком

Российские родители приобрели путевки в детские лагеря на десять миллиардов рублей в рамках программы возврата части их стоимости (кешбэка), сообщила... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T18:21

2021-09-13T18:21

2021-09-13T18:34

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КАЗАНЬ, 13 сен – РИА Новости. Российские родители приобрели путевки в детские лагеря на десять миллиардов рублей в рамках программы возврата части их стоимости (кешбэка), сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."Чуть более трех месяцев работала программа детского туристического кешбэка. Она завершилась 31 августа. Было приобретено 384 тысячи путевок на десять миллиардов рублей. Возврат части стоимости составил почти 4,5 миллиарда рублей", – сказала Догузова.Программа стартовала 25 мая, приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться — вплоть до 15 сентября. По условиям, возмещению подлежит 50 процентов стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Вернуть можно было до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислялись на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвовали как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.

https://ria.ru/20210902/keshbek-1748281077.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, зарина догузова, отдых на море, кешбэк, отдых в россии 2021 летом