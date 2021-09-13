https://ria.ru/20210913/kazan-1749860381.html

Первый чартерный рейс с туристами из Москвы приземлился в Казани

Первый чартерный рейс с туристами из Москвы приземлился в Казани - РИА Новости, 13.09.2021

Первый чартерный рейс с туристами из Москвы приземлился в Казани

Первый чартер с туристами из Москвы приземлился в Казани, путешественников сопровождала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:04

2021-09-13T15:04

2021-09-13T15:04

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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зарина догузова

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КАЗАНЬ, 13 сен – РИА Новости. Первый чартер с туристами из Москвы приземлился в Казани, путешественников сопровождала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает корреспондент РИА Новости с места события.Как сообщили агентству в туроператоре, на борту находилось порядка 180 пассажиров – это полная загрузка самолета.В аэропорту во время руления к месту стоянки самолет прошел через водяную арку, а на входе всех путешественников ждала красная дорожка. Также угощали национальным блюдом чак-чак.В туроператоре рассказали, что минимальная стоимость путевки в Казань с перелетом, проживанием в отеле и питанием по индивидуальной программе на одного на пять дней с обзорной экскурсией начинается от десяти тысяч рублей.Ростуризм в нынешнем году запустил чартерную программу по России, на что правительством РФ выделены 1,2 миллиарда рублей. В ведомстве отмечали, что благодаря чартерной программе десятки новых направлений станут в среднем в два раза доступнее и дешевле для туристов, появятся продуманные маршруты.В этом году чартеры уже полетели на зимний Байкал, программа была продолжена летом. В начале июля первые рейсы отправились на остров Сахалин, полеты останутся в расписании зимой. Ранее в сентябре чартеры также отправились в Тюмень. Всего, по информации туроператора, более десяти тысяч туристов посетили эти направления с начала их запуска, и компания сейчас занимается проработкой чартеров в Карелию, на Алтай и Камчатку.

https://ria.ru/20210913/strana-1749807174.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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