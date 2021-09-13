Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210913/kazan-1749860381.html
Первый чартерный рейс с туристами из Москвы приземлился в Казани
Первый чартерный рейс с туристами из Москвы приземлился в Казани - РИА Новости, 13.09.2021
Первый чартерный рейс с туристами из Москвы приземлился в Казани
Первый чартер с туристами из Москвы приземлился в Казани, путешественников сопровождала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:04
2021-09-13T15:04
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
самолеты
авиакомпании
туристы
туризм
зарина догузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577322267_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_691f09b5258b8c15d614a6f6c5f96dd8.jpg
КАЗАНЬ, 13 сен – РИА Новости. Первый чартер с туристами из Москвы приземлился в Казани, путешественников сопровождала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает корреспондент РИА Новости с места события.Как сообщили агентству в туроператоре, на борту находилось порядка 180 пассажиров – это полная загрузка самолета.В аэропорту во время руления к месту стоянки самолет прошел через водяную арку, а на входе всех путешественников ждала красная дорожка. Также угощали национальным блюдом чак-чак.В туроператоре рассказали, что минимальная стоимость путевки в Казань с перелетом, проживанием в отеле и питанием по индивидуальной программе на одного на пять дней с обзорной экскурсией начинается от десяти тысяч рублей.Ростуризм в нынешнем году запустил чартерную программу по России, на что правительством РФ выделены 1,2 миллиарда рублей. В ведомстве отмечали, что благодаря чартерной программе десятки новых направлений станут в среднем в два раза доступнее и дешевле для туристов, появятся продуманные маршруты.В этом году чартеры уже полетели на зимний Байкал, программа была продолжена летом. В начале июля первые рейсы отправились на остров Сахалин, полеты останутся в расписании зимой. Ранее в сентябре чартеры также отправились в Тюмень. Всего, по информации туроператора, более десяти тысяч туристов посетили эти направления с начала их запуска, и компания сейчас занимается проработкой чартеров в Карелию, на Алтай и Камчатку.
https://ria.ru/20210913/strana-1749807174.html
https://ria.ru/20210912/turizm-1749723119.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577321038_0:0:2203:1653_1920x0_80_0_0_5206c0c495a09a185fa4f55e5c16286c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, зарина догузова, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
15:04 13.09.2021
 
Первый чартерный рейс с туристами из Москвы приземлился в Казани

Глава Ростуризма Зарина Догузова сопроводила первый чартер из Москвы в Казань

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 13 сен – РИА Новости. Первый чартер с туристами из Москвы приземлился в Казани, путешественников сопровождала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Как сообщили агентству в туроператоре, на борту находилось порядка 180 пассажиров – это полная загрузка самолета.
В аэропорту во время руления к месту стоянки самолет прошел через водяную арку, а на входе всех путешественников ждала красная дорожка. Также угощали национальным блюдом чак-чак.
В туроператоре рассказали, что минимальная стоимость путевки в Казань с перелетом, проживанием в отеле и питанием по индивидуальной программе на одного на пять дней с обзорной экскурсией начинается от десяти тысяч рублей.
Ростуризм в нынешнем году запустил чартерную программу по России, на что правительством РФ выделены 1,2 миллиарда рублей. В ведомстве отмечали, что благодаря чартерной программе десятки новых направлений станут в среднем в два раза доступнее и дешевле для туристов, появятся продуманные маршруты.
Навигация на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
Вчера, 09:30Туризм
Россияне назвали лучшие страны для жизни
В этом году чартеры уже полетели на зимний Байкал, программа была продолжена летом. В начале июля первые рейсы отправились на остров Сахалин, полеты останутся в расписании зимой.
Ранее в сентябре чартеры также отправились в Тюмень. Всего, по информации туроператора, более десяти тысяч туристов посетили эти направления с начала их запуска, и компания сейчас занимается проработкой чартеров в Карелию, на Алтай и Камчатку.
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 09:03Туризм
Россияне рассказали, где планируют провести новогодние праздники
 
ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмсамолетыавиакомпаниитуристыТуризмЗарина ДогузоваРоссиякуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния