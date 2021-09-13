https://ria.ru/20210913/karantin-1749862706.html

Песков прокомментировал слова Путина об уходе на карантин по коронавирусу

Песков прокомментировал слова Путина об уходе на карантин по коронавирусу - РИА Новости, 13.09.2021

Песков прокомментировал слова Путина об уходе на карантин по коронавирусу

Президент России Владимир Путин образно выразился, говоря о своей возможности уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:25

2021-09-13T14:25

2021-09-13T16:20

распространение коронавируса

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин образно выразился, говоря о своей возможности уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему "самому скоро на карантин придется"."Образно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, говорил ли президент образно, или такая возможность действительно рассматривается.

россия

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2021

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Владимир Путин: "Даже в нашем окружении проблемы возникают с этим ковидом" Владимир Путин на церемонии награждения паралимпийцев поделился информацией о том, что проблемы с ковидом существуют даже в окружении высших эшелонов власти 2021-09-13T14:25 true PT0M20S

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владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, видео