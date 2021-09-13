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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210913/kabul-1749806450.html
Первый после вывода войск США коммерческий рейс приземлился в Кабуле
Первый после вывода войск США коммерческий рейс приземлился в Кабуле - РИА Новости, 13.09.2021
Первый после вывода войск США коммерческий рейс приземлился в Кабуле
Первый после вывода войск США коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в аэропорту Кабула, сообщает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:23
2021-09-13T09:24
в мире
сша
оон
талибан
афганистан
россия
мохаммад хасан ахунд
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первый после вывода войск США коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в аэропорту Кабула, сообщает телеканал Al-Arabiya.Согласно агентству Франс Пресс, на борту самолета было не более 10 человек.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
09:23 13.09.2021 (обновлено: 09:24 13.09.2021)
 
Первый после вывода войск США коммерческий рейс приземлился в Кабуле

Первый после вывода американских войск коммерческий рейс приземлился в аэропорту Кабула

© AP Photo / Wali SabawoonМестность вблизи аэропорта в Кабуле
Местность вблизи аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первый после вывода войск США коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в аэропорту Кабула, сообщает телеканал Al-Arabiya.
Согласно агентству Франс Пресс, на борту самолета было не более 10 человек.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАООНТалибанАфганистанРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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