https://ria.ru/20210913/izrail-1749797972.html

Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет

Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет - РИА Новости, 13.09.2021

Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет

Израиль ударил по объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет с территории сектора Газа, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T04:12

2021-09-13T04:12

2021-09-13T12:06

в мире

израиль

хамас

сектор газа

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Израиль ударил по объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет с территории сектора Газа, сообщила пресс-служба армии.Ранее военные сообщали, что вечером в воскресенье и в ночь на понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены ракеты. Система ПВО "Железный купол" их успешно перехватила.

https://ria.ru/20210821/palestina-1746708054.html

израиль

сектор газа

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2021

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в мире, израиль, хамас, сектор газа