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Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет
Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет - РИА Новости, 13.09.2021
Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет
Израиль ударил по объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет с территории сектора Газа, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T04:12
2021-09-13T12:06
в мире
израиль
хамас
сектор газа
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Израиль ударил по объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет с территории сектора Газа, сообщила пресс-служба армии.Ранее военные сообщали, что вечером в воскресенье и в ночь на понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены ракеты. Система ПВО "Железный купол" их успешно перехватила.
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в мире, израиль, хамас, сектор газа
04:12 13.09.2021 (обновлено: 12:06 13.09.2021)
 
Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет

Армия Израиля сообщила об ударе по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет

© AFP 2021 / Said KhatibПоследствия авиаудара Израиля по сектору Газа
Последствия авиаудара Израиля по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AFP 2021 / Said Khatib
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Израиль ударил по объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет с территории сектора Газа, сообщила пресс-служба армии.

"Террористы в Газе уже три ночи подряд обстреливают Израиль ракетами, подвергая опасности жизни людей в Газе и Израиле. В ответ мы нанесли удар по четырем объектам ХАМАС, которые использовались для военных учений, по оружейной мастерской и по входу в подземный туннель террористов", — говорится в сообщении армейской пресс-службы, размещенном в твиттере.

Ранее военные сообщали, что вечером в воскресенье и в ночь на понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены ракеты. Система ПВО "Железный купол" их успешно перехватила.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
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В миреИзраильХамасСектор Газа
 
 
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