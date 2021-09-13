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Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет
Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет - РИА Новости, 13.09.2021
Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет
Израиль ударил по объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет с территории сектора Газа, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T04:12
2021-09-13T04:12
2021-09-13T12:06
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хамас
сектор газа
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Израиль ударил по объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет с территории сектора Газа, сообщила пресс-служба армии.Ранее военные сообщали, что вечером в воскресенье и в ночь на понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены ракеты. Система ПВО "Железный купол" их успешно перехватила.
https://ria.ru/20210821/palestina-1746708054.html
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в мире, израиль, хамас, сектор газа
04:12 13.09.2021 (обновлено: 12:06 13.09.2021)
Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет
Армия Израиля сообщила об ударе по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет