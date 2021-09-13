https://ria.ru/20210913/ispytaniya-1749792302.html
Пентагон сообщил об испытании ракеты-перехватчика наземного базирования
Пентагон сообщил об испытании ракеты-перехватчика наземного базирования - РИА Новости, 13.09.2021
Пентагон сообщил об испытании ракеты-перехватчика наземного базирования
Агентство по противоракетной обороне министерства обороны США в воскресенье провело первые успешные испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T00:52
2021-09-13T00:52
2021-09-13T00:54
в мире
калифорния
министерство обороны сша
вашингтон
джон хилл
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Агентство по противоракетной обороне министерства обороны США в воскресенье провело первые успешные испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного базирования, говорится в распространенном заявлении ведомства.Согласно его данным, пуск был произведен с военно-воздушной базы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния, в 10.30 по местному времени (20.30 мск). Речь идет о первом испытании трехступенчатой ракеты-носителя в двухступенчатом режиме, что расширяет возможности при ведении боевых действий.Согласно предварительным данным, в ходе испытаний американские военные выполнили все поставленные задачи, однако специалисты продолжат оценивать эффективность системы на основе телеметрии и других данных.
https://ria.ru/20210906/pyata-1748842631.html
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в мире, калифорния, министерство обороны сша, вашингтон, джон хилл
00:52 13.09.2021 (обновлено: 00:54 13.09.2021)
Пентагон сообщил об испытании ракеты-перехватчика наземного базирования
Пентагон: США успешно испытали улучшенную ракету-перехватчик наземного базирования