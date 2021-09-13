https://ria.ru/20210913/ispytaniya-1749792302.html

Пентагон сообщил об испытании ракеты-перехватчика наземного базирования

Пентагон сообщил об испытании ракеты-перехватчика наземного базирования - РИА Новости, 13.09.2021

Пентагон сообщил об испытании ракеты-перехватчика наземного базирования

Агентство по противоракетной обороне министерства обороны США в воскресенье провело первые успешные испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T00:52

2021-09-13T00:52

2021-09-13T00:54

в мире

калифорния

министерство обороны сша

вашингтон

джон хилл

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Агентство по противоракетной обороне министерства обороны США в воскресенье провело первые успешные испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного базирования, говорится в распространенном заявлении ведомства.Согласно его данным, пуск был произведен с военно-воздушной базы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния, в 10.30 по местному времени (20.30 мск). Речь идет о первом испытании трехступенчатой ракеты-носителя в двухступенчатом режиме, что расширяет возможности при ведении боевых действий.Согласно предварительным данным, в ходе испытаний американские военные выполнили все поставленные задачи, однако специалисты продолжат оценивать эффективность системы на основе телеметрии и других данных.

https://ria.ru/20210906/pyata-1748842631.html

калифорния

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, калифорния, министерство обороны сша, вашингтон, джон хилл