https://ria.ru/20210913/iskandery-1749888034.html

"Искандеры-М" нанесли групповой удар на "Западе-2021"

"Искандеры-М" нанесли групповой удар на "Западе-2021" - РИА Новости, 13.09.2021

"Искандеры-М" нанесли групповой удар на "Западе-2021"

Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" со стартовых позиций, находящихся в 50 километрах от полигона Мулино, на учениях "Запад-2021" нанесли... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:49

2021-09-13T16:49

2021-09-13T16:49

безопасность

белоруссия

балтийское море

россия

"запад-2021" (военные учения)

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ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская область), 13 сен – РИА Новости. Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" со стартовых позиций, находящихся в 50 километрах от полигона Мулино, на учениях "Запад-2021" нанесли групповой ракетный удар по командному пункту и другим критически важным объектам условного противника."В групповом ракетном ударе были одновременно задействованы четыре оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер-М". Удар по выявленным целям наносился как квазибаллистическими, так и крылатыми ракетами", - сообщили журналистам в понедельник в Минобороны."Искандер-М" способен наносить ракетные удары на дальностях от 50 до 500 километров с отклонением от точки наведения не более десяти метров. Площадь поражения боевой частью одной ракеты комплекса "Искандер-М" составляет 25000 квадратных метров, что по своим размерам сопоставимо с площадью двух футбольный полей.Совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году.Практические действия проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.Всего в ССУ "Запад-2021" на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6,4 тысяч военнослужащих.Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации спланировано до середины октября.

https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749769011.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/ucheniya-1749736603.html

белоруссия

балтийское море

россия

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безопасность, белоруссия, балтийское море, россия, "запад-2021" (военные учения)