https://ria.ru/20210913/ipad-1749870451.html
Самый компактный планшет Apple iPad рассекречен до презентации
Самый компактный планшет Apple iPad рассекречен до презентации - РИА Новости, 13.09.2021
Самый компактный планшет Apple iPad рассекречен до презентации
Очередное поколение планшета iPad mini будет представлено вместе с iPhone 13. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Notebookcheck. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:13
2021-09-13T15:13
2021-09-13T15:13
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Очередное поколение планшета iPad mini будет представлено вместе с iPhone 13. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Notebookcheck.Наиболее заметным нововведением станет иной дизайн, который достанется от старших моделей. Планшет iPad mini 6 получит 8,4-дюймовый IPS-дисплей, два динамика и, впервые, разъем USB-C. Устройство сможет работать со стилусом Apple Pencil, магнитные контакты которого будут на корпусе.Аппаратной базой станет прошлогодний процессор Apple A14, на котором работает серия iPhone 12. Пользователям предложат версии с 64, 128 и 256 ГБ, опционально появится и 5G.Новый iPad mini появится одновременно с iPhone 13, что ожидается уже 14 сентября. Стоимость планшета стартует с 400 долларов (29 тысяч рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20210809/iphone-1744723229.html
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