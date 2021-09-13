https://ria.ru/20210913/ii-1749904145.html

Правительство утвердило состав рабочей группы по центрам в сфере ИИ

Правительство утвердило состав рабочей группы по центрам в сфере ИИ - РИА Новости, 13.09.2021

Правительство утвердило состав рабочей группы по центрам в сфере ИИ

Правительство РФ утвердило состав рабочей группы по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта, председателем назначен вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T18:24

2021-09-13T18:24

2021-09-13T18:24

общество

технологии

правительство рф

дмитрий чернышенко

искусственный интеллект

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило состав рабочей группы по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта, председателем назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Заместителем председателя рабочей группы назначен замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов. Членами группы также стали замглавы Минцифры Олег Качанов и замминистра науки и высшего образования Алексей Медведев.Кроме того, в группу вошли, в том числе, первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин, президент "Элвис-плюс" Александр Галицкий, руководитель управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" Андрей Духвалов и директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов (перечисленные участники входят в группу по согласованию).

https://ria.ru/20210911/solovev-1749688692.html

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общество, технологии, правительство рф, дмитрий чернышенко, искусственный интеллект, россия