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Правительство утвердило состав рабочей группы по центрам в сфере ИИ
Правительство утвердило состав рабочей группы по центрам в сфере ИИ - РИА Новости, 13.09.2021
Правительство утвердило состав рабочей группы по центрам в сфере ИИ
Правительство РФ утвердило состав рабочей группы по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта, председателем назначен вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:24
2021-09-13T18:24
общество
технологии
правительство рф
дмитрий чернышенко
искусственный интеллект
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило состав рабочей группы по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта, председателем назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Заместителем председателя рабочей группы назначен замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов. Членами группы также стали замглавы Минцифры Олег Качанов и замминистра науки и высшего образования Алексей Медведев.Кроме того, в группу вошли, в том числе, первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин, президент "Элвис-плюс" Александр Галицкий, руководитель управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" Андрей Духвалов и директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов (перечисленные участники входят в группу по согласованию).
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общество, технологии, правительство рф, дмитрий чернышенко, искусственный интеллект, россия
18:24 13.09.2021
 
Правительство утвердило состав рабочей группы по центрам в сфере ИИ

Правительство утвердило состав рабочей группы по исследовательским центрам в сфере ИИ

© Pixabay / Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Pixabay / Pixabay/Gerd Altmann
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило состав рабочей группы по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта, председателем назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Заместителем председателя рабочей группы назначен замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов. Членами группы также стали замглавы Минцифры Олег Качанов и замминистра науки и высшего образования Алексей Медведев.
Кроме того, в группу вошли, в том числе, первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин, президент "Элвис-плюс" Александр Галицкий, руководитель управления перспективных технологий "Лаборатории Касперского" Андрей Духвалов и директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов (перечисленные участники входят в группу по согласованию).
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