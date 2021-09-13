Москвичей предупредили о грозе
МЧС предупредило о грозе с дождем и порывах ветра в Москве в понедельник
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о грозе с дождем и ветре с порывами до 16 метров в ближайшие часы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 сентября в городе Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 16 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Москвичей просят быть внимательными на улице из-за прогнозируемой грозы, дождя и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в городе ожидаются гроза с дождем и усиление ветра порывами до 16 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.