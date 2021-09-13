https://ria.ru/20210913/groza-1749912152.html

Москвичей предупредили о грозе

Москвичей предупредили о грозе - РИА Новости, 13.09.2021

Москвичей предупредили о грозе

Столичные спасатели предупредили о грозе с дождем и ветре с порывами до 16 метров в ближайшие часы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T19:16

2021-09-13T19:16

2021-09-13T19:16

общество

москва

гроза

мчс москвы

погода

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о грозе с дождем и ветре с порывами до 16 метров в ближайшие часы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.Москвичей просят быть внимательными на улице из-за прогнозируемой грозы, дождя и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в городе ожидаются гроза с дождем и усиление ветра порывами до 16 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210913/pogoda-1749834423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, гроза, мчс москвы, погода