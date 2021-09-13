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Москвичей предупредили о грозе
Москвичей предупредили о грозе - РИА Новости, 13.09.2021
Москвичей предупредили о грозе
Столичные спасатели предупредили о грозе с дождем и ветре с порывами до 16 метров в ближайшие часы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:16
2021-09-13T19:16
общество
москва
гроза
мчс москвы
погода
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о грозе с дождем и ветре с порывами до 16 метров в ближайшие часы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.Москвичей просят быть внимательными на улице из-за прогнозируемой грозы, дождя и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в городе ожидаются гроза с дождем и усиление ветра порывами до 16 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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общество, москва, гроза, мчс москвы, погода
19:16 13.09.2021
 
Москвичей предупредили о грозе

МЧС предупредило о грозе с дождем и порывах ветра в Москве в понедельник

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о грозе с дождем и ветре с порывами до 16 метров в ближайшие часы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 сентября в городе Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 16 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Москвичей просят быть внимательными на улице из-за прогнозируемой грозы, дождя и сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в городе ожидаются гроза с дождем и усиление ветра порывами до 16 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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