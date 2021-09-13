https://ria.ru/20210913/griby-1749895749.html

В московском парке "Покровское-Стрешнево" нашли редкий краснокнижный гриб

В московском парке "Покровское-Стрешнево" нашли редкий краснокнижный гриб - РИА Новости, 13.09.2021

В московском парке "Покровское-Стрешнево" нашли редкий краснокнижный гриб

Краснокнижный гриб под названием грибное счастье был обнаружен в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T17:38

2021-09-13T17:38

2021-09-13T17:39

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Краснокнижный гриб под названием грибное счастье был обнаружен в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что спарассис курчавый – гриб-паразит, который становится причиной красно-бурой гнили – болезни корней и древесины. Чаще всего данный вид можно встретить у основания стволов деревьев: грибница плотно связывается с корнем. Гриб может достигать гигантских размеров 6-10 килограммов. Жизнерадостное название дано из-за съедобности спарассиса курчавого. Содержащиеся в плодовом теле биоактивные компоненты препятствуют возникновению плесени."Не стоит собирать грибы и в городской черте, и у оживленных автодорог. Они отличаются способностью накапливать в себе вредные вещества. Специалисты Мосприроды напоминают, что на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещен сбор грибов законом. За нарушение предусмотрен штраф. Также грибы нельзя сбивать и топтать", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210805/griby-1745480718.html

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общество, москва, мосприрода