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В московском парке "Покровское-Стрешнево" нашли редкий краснокнижный гриб
В московском парке "Покровское-Стрешнево" нашли редкий краснокнижный гриб - РИА Новости, 13.09.2021
В московском парке "Покровское-Стрешнево" нашли редкий краснокнижный гриб
Краснокнижный гриб под названием грибное счастье был обнаружен в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:38
2021-09-13T17:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
мосприрода
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Краснокнижный гриб под названием грибное счастье был обнаружен в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что спарассис курчавый – гриб-паразит, который становится причиной красно-бурой гнили – болезни корней и древесины. Чаще всего данный вид можно встретить у основания стволов деревьев: грибница плотно связывается с корнем. Гриб может достигать гигантских размеров 6-10 килограммов. Жизнерадостное название дано из-за съедобности спарассиса курчавого. Содержащиеся в плодовом теле биоактивные компоненты препятствуют возникновению плесени."Не стоит собирать грибы и в городской черте, и у оживленных автодорог. Они отличаются способностью накапливать в себе вредные вещества. Специалисты Мосприроды напоминают, что на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещен сбор грибов законом. За нарушение предусмотрен штраф. Также грибы нельзя сбивать и топтать", - дополняется в сообщении.
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общество, москва, мосприрода
17:38 13.09.2021 (обновлено: 17:39 13.09.2021)
 
В московском парке "Покровское-Стрешнево" нашли редкий краснокнижный гриб

Краснокнижный гриб под названием грибное счастье нашли в парке "Покровское-Стрешнево"

© Фото : Департамент Природопользования и охраны окружающей среды города МосквыГриб "грибное счастье"
Гриб грибное счастье - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : Департамент Природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Краснокнижный гриб под названием грибное счастье был обнаружен в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Грибное счастье, грибная капуста, заячья капуста, дрягель курчавый, царь-гриб – все это названия редкого гриба, спарассиса курчавого, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Гриб был обнаружен специалистами "Мосприроды" департамента природопользования и охраны окружающей среды в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спарассис курчавый – гриб-паразит, который становится причиной красно-бурой гнили – болезни корней и древесины. Чаще всего данный вид можно встретить у основания стволов деревьев: грибница плотно связывается с корнем. Гриб может достигать гигантских размеров 6-10 килограммов. Жизнерадостное название дано из-за съедобности спарассиса курчавого. Содержащиеся в плодовом теле биоактивные компоненты препятствуют возникновению плесени.
"Не стоит собирать грибы и в городской черте, и у оживленных автодорог. Они отличаются способностью накапливать в себе вредные вещества. Специалисты Мосприроды напоминают, что на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещен сбор грибов законом. За нарушение предусмотрен штраф. Также грибы нельзя сбивать и топтать", - дополняется в сообщении.
Белые грибы - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 14:53Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваМосприрода
 
 
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