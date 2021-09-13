17:38 13.09.2021 (обновлено: 17:39 13.09.2021)
В московском парке "Покровское-Стрешнево" нашли редкий краснокнижный гриб
Краснокнижный гриб под названием грибное счастье нашли в парке "Покровское-Стрешнево"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Краснокнижный гриб под названием грибное счастье был обнаружен в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Грибное счастье, грибная капуста, заячья капуста, дрягель курчавый, царь-гриб – все это названия редкого гриба, спарассиса курчавого, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Гриб был обнаружен специалистами "Мосприроды" департамента природопользования и охраны окружающей среды в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спарассис курчавый – гриб-паразит, который становится причиной красно-бурой гнили – болезни корней и древесины. Чаще всего данный вид можно встретить у основания стволов деревьев: грибница плотно связывается с корнем. Гриб может достигать гигантских размеров 6-10 килограммов. Жизнерадостное название дано из-за съедобности спарассиса курчавого. Содержащиеся в плодовом теле биоактивные компоненты препятствуют возникновению плесени.
"Не стоит собирать грибы и в городской черте, и у оживленных автодорог. Они отличаются способностью накапливать в себе вредные вещества. Специалисты Мосприроды напоминают, что на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещен сбор грибов законом. За нарушение предусмотрен штраф. Также грибы нельзя сбивать и топтать", - дополняется в сообщении.