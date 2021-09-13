https://ria.ru/20210913/gretsiya-1749806090.html
Греция вводит новые ограничения для непривитых местных жителей и туристов
Греция вводит новые ограничения для непривитых местных жителей и туристов - РИА Новости, 13.09.2021
Греция вводит новые ограничения для непривитых местных жителей и туристов
Греция с 13 сентября вводит серьезные ограничения для непривитых местных жителей и путешественников, заявил официальный представитель правительства Яннис... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:03
2021-09-13T12:03
2021-09-13T12:03
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АФИНЫ, 13 сен — РИА Новости. Греция с 13 сентября вводит серьезные ограничения для непривитых местных жителей и путешественников, заявил официальный представитель правительства Яннис Иконому. До 31 марта 2022 года гражданам, не имеющим справки о вакцинации или перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, запрещено посещать рестораны и кафе без веранд, стадионы и развлекательные центры. Чтобы попасть в музей, спортзал, театр и кинотеатр, а также проехать в общественном транспорте между городами, потребуется сделать тест на коронавирус. Бумаги будут проверять при входе.Правительство заявляет, что так намерено бороться с четвертой волной пандемии коронавируса. Эпидемиологи, основываясь на количестве вакцинированных, прогнозируют рост числа заболевших к концу сентября. По данным властей, 90 процентов больных на ИВЛ не привиты.В стране с населением около 11 миллионов сделано почти 11,7 миллиона прививок. Полностью вакцинированы 5,8 миллиона граждан. Но темпы процесса снижаются: если в июне ежедневно делали более 100 тысяч прививок, в последние недели — порядка 28 тысяч в день.Перед вступлением в силу новых ограничений правительство определило максимальную цену тестов — экспресс-анализ будет стоить 10 евро вместо 20 евро в настоящее время, ПЦР-тест — 60 евро. Вакцинированные граждане при необходимости смогут сделать их бесплатно.
https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html
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греция, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь
Греция вводит новые ограничения для непривитых местных жителей и туристов
В Греции придется делать ПЦР-тест каждые два дня, чтобы попасть в музеи, кафе и общественный транспорт
АФИНЫ, 13 сен — РИА Новости. Греция с 13 сентября вводит серьезные ограничения для непривитых местных жителей и путешественников, заявил официальный представитель правительства Яннис Иконому.
До 31 марта 2022 года гражданам, не имеющим справки о вакцинации или перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, запрещено посещать рестораны и кафе без веранд, стадионы и развлекательные центры.
Чтобы попасть в музей, спортзал, театр и кинотеатр, а также проехать в общественном транспорте между городами, потребуется сделать тест на коронавирус. Бумаги будут проверять при входе.
Правительство заявляет, что так намерено бороться с четвертой волной пандемии коронавируса. Эпидемиологи, основываясь на количестве вакцинированных, прогнозируют рост числа заболевших к концу сентября. По данным властей, 90 процентов больных на ИВЛ не привиты.
В стране с населением около 11 миллионов сделано почти 11,7 миллиона прививок. Полностью вакцинированы 5,8 миллиона граждан. Но темпы процесса снижаются: если в июне ежедневно делали более 100 тысяч прививок, в последние недели — порядка 28 тысяч в день.
Перед вступлением в силу новых ограничений правительство определило максимальную цену тестов — экспресс-анализ будет стоить 10 евро вместо 20 евро в настоящее время, ПЦР-тест — 60 евро. Вакцинированные граждане при необходимости смогут сделать их бесплатно.