https://ria.ru/20210913/gosduma-1749915402.html

В Госдуме назвали доклад Европарламента о сдерживании России пустословием

В Госдуме назвали доклад Европарламента о сдерживании России пустословием - РИА Новости, 13.09.2021

В Госдуме назвали доклад Европарламента о сдерживании России пустословием

Проект доклада Европарламента с призывом укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания России — очередной пример бесполезных советов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T19:45

2021-09-13T19:45

2021-09-13T22:00

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европа

руслан бальбек

европарламент

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Проект доклада Европарламента с призывом укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания России — очередной пример бесполезных советов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя документ."В этом бумажном ворохе рекомендаций ЕС скоро можно будет на лодке плавать, как в океане", — добавил политик.По его мнению, евродепутаты начинают придумывать, как сдерживать Россию, когда они "не знают, куда себя деть". Бальбек назвал позицию ЕП о координации пустословием, поскольку "желающих бодать Москву нет, а так, погавкивать в нашу сторону — тут клиентов хоть отбавляй"."Вот и получается, что главный законодательный орган Европы превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций, которые сами же учредители считают необязательными к исполнению", — заключил Бальбек.Депутаты Европейского парламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России. Документ подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.Ожидается, что 14 сентября евродепутаты обсудят проект, на следующий день проголосуют, а результаты станут известны 16-го.Вне зависимости от исхода голосования документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС.По мнению авторов, Европа должна оказывать давление на Россию, чтобы не допустить ее "вмешательства в дела восточных и южных соседей союза".

https://ria.ru/20210907/slutskiy-1749076672.html

https://ria.ru/20210817/strategiya-1746028202.html

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в мире, европа, руслан бальбек, европарламент, россия