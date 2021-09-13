https://ria.ru/20210913/gosduma-1749915402.html
В Госдуме назвали доклад Европарламента о сдерживании России пустословием
В Госдуме назвали доклад Европарламента о сдерживании России пустословием - РИА Новости, 13.09.2021
В Госдуме назвали доклад Европарламента о сдерживании России пустословием
Проект доклада Европарламента с призывом укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания России — очередной пример бесполезных советов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:45
2021-09-13T19:45
2021-09-13T22:00
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европа
руслан бальбек
европарламент
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Проект доклада Европарламента с призывом укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания России — очередной пример бесполезных советов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя документ."В этом бумажном ворохе рекомендаций ЕС скоро можно будет на лодке плавать, как в океане", — добавил политик.По его мнению, евродепутаты начинают придумывать, как сдерживать Россию, когда они "не знают, куда себя деть". Бальбек назвал позицию ЕП о координации пустословием, поскольку "желающих бодать Москву нет, а так, погавкивать в нашу сторону — тут клиентов хоть отбавляй"."Вот и получается, что главный законодательный орган Европы превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций, которые сами же учредители считают необязательными к исполнению", — заключил Бальбек.Депутаты Европейского парламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России. Документ подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.Ожидается, что 14 сентября евродепутаты обсудят проект, на следующий день проголосуют, а результаты станут известны 16-го.Вне зависимости от исхода голосования документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС.По мнению авторов, Европа должна оказывать давление на Россию, чтобы не допустить ее "вмешательства в дела восточных и южных соседей союза".
https://ria.ru/20210907/slutskiy-1749076672.html
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в мире, европа, руслан бальбек, европарламент, россия
19:45 13.09.2021 (обновлено: 22:00 13.09.2021)
В Госдуме назвали доклад Европарламента о сдерживании России пустословием
Депутат Бальбек: Европарламент превратился в "аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций"