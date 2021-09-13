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В Госдуме назвали доклад Европарламента о сдерживании России пустословием
В Госдуме назвали доклад Европарламента о сдерживании России пустословием - РИА Новости, 13.09.2021
В Госдуме назвали доклад Европарламента о сдерживании России пустословием
Проект доклада Европарламента с призывом укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания России — очередной пример бесполезных советов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:45
2021-09-13T22:00
в мире
европа
руслан бальбек
европарламент
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Проект доклада Европарламента с призывом укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания России — очередной пример бесполезных советов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя документ."В этом бумажном ворохе рекомендаций ЕС скоро можно будет на лодке плавать, как в океане", — добавил политик.По его мнению, евродепутаты начинают придумывать, как сдерживать Россию, когда они "не знают, куда себя деть". Бальбек назвал позицию ЕП о координации пустословием, поскольку "желающих бодать Москву нет, а так, погавкивать в нашу сторону — тут клиентов хоть отбавляй"."Вот и получается, что главный законодательный орган Европы превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций, которые сами же учредители считают необязательными к исполнению", — заключил Бальбек.Депутаты Европейского парламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России. Документ подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.Ожидается, что 14 сентября евродепутаты обсудят проект, на следующий день проголосуют, а результаты станут известны 16-го.Вне зависимости от исхода голосования документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС.По мнению авторов, Европа должна оказывать давление на Россию, чтобы не допустить ее "вмешательства в дела восточных и южных соседей союза".
https://ria.ru/20210907/slutskiy-1749076672.html
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в мире, европа, руслан бальбек, европарламент, россия
19:45 13.09.2021 (обновлено: 22:00 13.09.2021)
 
В Госдуме назвали доклад Европарламента о сдерживании России пустословием

Депутат Бальбек: Европарламент превратился в "аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Проект доклада Европарламента с призывом укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания России — очередной пример бесполезных советов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя документ.
"В этом бумажном ворохе рекомендаций ЕС скоро можно будет на лодке плавать, как в океане", — добавил политик.
По его мнению, евродепутаты начинают придумывать, как сдерживать Россию, когда они "не знают, куда себя деть". Бальбек назвал позицию ЕП о координации пустословием, поскольку "желающих бодать Москву нет, а так, погавкивать в нашу сторону — тут клиентов хоть отбавляй".
"Вот и получается, что главный законодательный орган Европы превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций, которые сами же учредители считают необязательными к исполнению", — заключил Бальбек.
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Депутаты Европейского парламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России. Документ подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.
Ожидается, что 14 сентября евродепутаты обсудят проект, на следующий день проголосуют, а результаты станут известны 16-го.
Вне зависимости от исхода голосования документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС.
По мнению авторов, Европа должна оказывать давление на Россию, чтобы не допустить ее "вмешательства в дела восточных и южных соседей союза".
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