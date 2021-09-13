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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210913/golosovanie-1749850640.html
В ЦИК назвали число заявок на дистанционное голосование
В ЦИК назвали число заявок на дистанционное голосование - РИА Новости, 13.09.2021
В ЦИК назвали число заявок на дистанционное голосование
Около 2,6 миллиона заявок подано на участие в дистанционном электронном голосовании в России, лидируют Москва и Ростовская область, сообщил заместитель... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:27
2021-09-13T13:27
выборы в государственную думу
политика
мурманская область
москва
госдума рф
цик рф
николай булаев
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Около 2,6 миллиона заявок подано на участие в дистанционном электронном голосовании в России, лидируют Москва и Ростовская область, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Подача заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах началась 2 августа и продлится до полуночи 13 сентября.Как сообщили Булаев на заседании ЦИК в четверг, число заявлений на дистанционное электронное голосование и голосование по месту нахождения ("мобильный избиратель") по регионам на 9.00 13 сентября превысило 5,28 миллиона."Вы видите, что результаты просто удивительно какие впечатляющие. 2 млн 588 тысяч 312 человек тех, кто записался на участие в дистанционном электронном голосовании, это на утро, сейчас я уверен, что мы ушли уже и дальше", - сказал Булаев.Всего, по его словам, на утро 9 сентября подано 2 588 312 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, из них в Москве - 1 985 637 заявлений. В Севастополе подано 19 007 заявлений, в Курской области – 48 327, в Мурманской области – 45 983, в Нижегородской области – 116 484, Ростовской области – 290 790, Ярославской области – 82 014."Результаты впечатляющие: 26,69 % москвичей изъявили желание проголосовать дистанционно. Это означает, что влияние на результат голосования тех, кто проголосует дистанционно, несомненно, будет очень большим. Мы видим, что эти две новации: дистанционное электронное голосование и "мобильный избиратель" - не просто прижились, они стали востребованными, мы не можем не видеть запроса избирателя в этой части", - отметил Булаев.Для голосования по месту нахождения подано 2 695 538 заявлений, из них более 1,79 миллиона - через портал госуслуг.
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политика, мурманская область, москва, госдума рф, цик рф, николай булаев, россия
13:27 13.09.2021
 
В ЦИК назвали число заявок на дистанционное голосование

Зампредседателя ЦИК Булаев: около 2,6 миллиона заявок подано на дистанционное голосование

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Около 2,6 миллиона заявок подано на участие в дистанционном электронном голосовании в России, лидируют Москва и Ростовская область, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Подача заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах началась 2 августа и продлится до полуночи 13 сентября.
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Как сообщили Булаев на заседании ЦИК в четверг, число заявлений на дистанционное электронное голосование и голосование по месту нахождения ("мобильный избиратель") по регионам на 9.00 13 сентября превысило 5,28 миллиона.
"Вы видите, что результаты просто удивительно какие впечатляющие. 2 млн 588 тысяч 312 человек тех, кто записался на участие в дистанционном электронном голосовании, это на утро, сейчас я уверен, что мы ушли уже и дальше", - сказал Булаев.
Всего, по его словам, на утро 9 сентября подано 2 588 312 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, из них в Москве - 1 985 637 заявлений. В Севастополе подано 19 007 заявлений, в Курской области – 48 327, в Мурманской области – 45 983, в Нижегородской области – 116 484, Ростовской области – 290 790, Ярославской области – 82 014.
"Результаты впечатляющие: 26,69 % москвичей изъявили желание проголосовать дистанционно. Это означает, что влияние на результат голосования тех, кто проголосует дистанционно, несомненно, будет очень большим. Мы видим, что эти две новации: дистанционное электронное голосование и "мобильный избиратель" - не просто прижились, они стали востребованными, мы не можем не видеть запроса избирателя в этой части", - отметил Булаев.
Для голосования по месту нахождения подано 2 695 538 заявлений, из них более 1,79 миллиона - через портал госуслуг.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаМурманская областьМоскваГосдума РФЦИК РФНиколай БулаевРоссия
 
 
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