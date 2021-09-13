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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210913/glavar-1749861035.html
Талибы опровергли информацию о содействии главарю "Аль-Каиды"*
Талибы опровергли информацию о содействии главарю "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 13.09.2021
Талибы опровергли информацию о содействии главарю "Аль-Каиды"*
Сообщения о том, что "Талибан"* укрывает в Афганистане главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири, не соответствуют действительности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:16
2021-09-13T14:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
центральное разведывательное управление (цру)
аль-каида
айман аз-завахири
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сообщения о том, что "Талибан"* укрывает в Афганистане главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири, не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель движения Мохаммед Наим.Бывший и.о. директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Морелл заявил ранее, что Аз-Завахири живет в Афганистане и его укрывают талибы."Это ложь. Это не имеет отношения к правде", - сказал Наим.Американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, сообщила, что главарь террористической группировки "Аль-Каида"* Айман аз-Завахири после продолжительного молчания появился на видео в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в США. Как утверждает компания, 11 сентября появилось видеообращение аз-Завахири, в котором тот "восхваляет" военнослужащего из Саудовской Аравии Мухаммеда Саида аш-Шамрани, застрелившего трех человек на американской военной базе в штате Флорида в декабре 2019 года, и заявляет, что "Иерусалим никогда не будет иудаизирован". В начале этого года появились сообщения, будто аз-Завахири скончался в конце 2020 года.Египтянин аз-Завахири возглавил "Аль-Каиду"* в июне 2011 года после сообщений о смерти предыдущего лидера организации Усамы бен Ладена. В Соединенных Штатах ему были предъявлены обвинения за участие во взрывах посольств США в Кении и Танзании 7 августа 1998 года, в результате которых погибли 224 мирных жителя, также считается, что он помогал координировать нападения 11 сентября 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210913/glava-1749833065.html
https://ria.ru/20210908/afganistan-1749150680.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, центральное разведывательное управление (цру), аль-каида, айман аз-завахири, майкл морелл
14:16 13.09.2021
 
Талибы опровергли информацию о содействии главарю "Аль-Каиды"*

"Талибан"* опроверг информацию о том, что укрывает в Афганистане главаря "Аль-Каиды"*

© AFP 2021 / Site Institute/HoГлаварь "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири
Главарь Аль-Каиды Айман аз-Завахири - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AFP 2021 / Site Institute/Ho
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сообщения о том, что "Талибан"* укрывает в Афганистане главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири, не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель движения Мохаммед Наим.
Бывший и.о. директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Морелл заявил ранее, что Аз-Завахири живет в Афганистане и его укрывают талибы.
Мулла Барадар Ахунд - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
Вчера, 11:57Захват власти в Афганистане талибами
В "Талибане"* опровергли сообщения о гибели главы политофиса
"Это ложь. Это не имеет отношения к правде", - сказал Наим.
Американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, сообщила, что главарь террористической группировки "Аль-Каида"* Айман аз-Завахири после продолжительного молчания появился на видео в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в США. Как утверждает компания, 11 сентября появилось видеообращение аз-Завахири, в котором тот "восхваляет" военнослужащего из Саудовской Аравии Мухаммеда Саида аш-Шамрани, застрелившего трех человек на американской военной базе в штате Флорида в декабре 2019 года, и заявляет, что "Иерусалим никогда не будет иудаизирован". В начале этого года появились сообщения, будто аз-Завахири скончался в конце 2020 года.
Египтянин аз-Завахири возглавил "Аль-Каиду"* в июне 2011 года после сообщений о смерти предыдущего лидера организации Усамы бен Ладена. В Соединенных Штатах ему были предъявлены обвинения за участие во взрывах посольств США в Кении и Танзании 7 августа 1998 года, в результате которых погибли 224 мирных жителя, также считается, что он помогал координировать нападения 11 сентября 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Кто руководил Афганистаном до талибов и насколько светскими были режимы
8 сентября, 12:30Инфографика
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Аль-КаидаАйман аз-ЗавахириМайкл Морелл
 
 
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