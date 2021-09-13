https://ria.ru/20210913/glavar-1749861035.html
Талибы опровергли информацию о содействии главарю "Аль-Каиды"*
Талибы опровергли информацию о содействии главарю "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 13.09.2021
Талибы опровергли информацию о содействии главарю "Аль-Каиды"*
Сообщения о том, что "Талибан"* укрывает в Афганистане главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири, не соответствуют действительности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:16
2021-09-13T14:16
2021-09-13T14:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
центральное разведывательное управление (цру)
аль-каида
айман аз-завахири
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сообщения о том, что "Талибан"* укрывает в Афганистане главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири, не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель движения Мохаммед Наим.Бывший и.о. директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Морелл заявил ранее, что Аз-Завахири живет в Афганистане и его укрывают талибы."Это ложь. Это не имеет отношения к правде", - сказал Наим.Американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, сообщила, что главарь террористической группировки "Аль-Каида"* Айман аз-Завахири после продолжительного молчания появился на видео в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в США. Как утверждает компания, 11 сентября появилось видеообращение аз-Завахири, в котором тот "восхваляет" военнослужащего из Саудовской Аравии Мухаммеда Саида аш-Шамрани, застрелившего трех человек на американской военной базе в штате Флорида в декабре 2019 года, и заявляет, что "Иерусалим никогда не будет иудаизирован". В начале этого года появились сообщения, будто аз-Завахири скончался в конце 2020 года.Египтянин аз-Завахири возглавил "Аль-Каиду"* в июне 2011 года после сообщений о смерти предыдущего лидера организации Усамы бен Ладена. В Соединенных Штатах ему были предъявлены обвинения за участие во взрывах посольств США в Кении и Танзании 7 августа 1998 года, в результате которых погибли 224 мирных жителя, также считается, что он помогал координировать нападения 11 сентября 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210913/glava-1749833065.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, центральное разведывательное управление (цру), аль-каида, айман аз-завахири, майкл морелл
Талибы опровергли информацию о содействии главарю "Аль-Каиды"*
"Талибан"* опроверг информацию о том, что укрывает в Афганистане главаря "Аль-Каиды"*