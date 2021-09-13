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Цена газа в Европе впервые превысила 750 долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе впервые превысила 750 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 13.09.2021
Цена газа в Европе впервые превысила 750 долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе побила новый рекорд, превысив 750 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:12
2021-09-13T16:12
2021-09-13T17:25
экономика
природный газ
европа
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Стоимость газа в Европе побила новый рекорд, превысив 750 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF в начале сессии составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, к 10:30 мск достигла отметки в 730 долларов, к 13:36 увеличилась до 741,2 доллара за тысячу кубометров, а к 15:36 мск поднялась до 751,2 доллара. Прежний рекорд цена на голубое топливо побила в предыдущую торговую сессию, в пятницу, когда к 17:40 мск достигла 710 долларов. Еще в среду она составляла 670 долларов.По мнению экспертов, рост стоимости связан с низкими запасами топлива в европейских хранилищах из-за холодной зимы в прошлом году. При этом "Газпром" не хочет сильно увеличивать закачку и продажи на фоне запуска "Северного потока — 2", считают аналитики.На прошлой неделе европейские газохранилища были заполнены на 70,45% — это на 15,5 процентного пункта ниже среднего показателя последних пяти лет.
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экономика, природный газ, европа
16:12 13.09.2021 (обновлено: 17:25 13.09.2021)
Цена газа в Европе впервые превысила 750 долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе снова побила рекорд, превысив 750 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Стоимость газа в Европе побила новый рекорд, превысив 750 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF в начале сессии составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, к 10:30 мск достигла отметки в 730 долларов, к 13:36 увеличилась до 741,2 доллара за тысячу кубометров, а к 15:36 мск поднялась до 751,2 доллара.
Прежний рекорд цена на голубое топливо побила в предыдущую торговую сессию, в пятницу, когда к 17:40 мск достигла 710 долларов. Еще в среду она составляла 670 долларов.
По мнению экспертов, рост стоимости связан с низкими запасами топлива в европейских хранилищах из-за холодной зимы в прошлом году. При этом "Газпром" не хочет сильно увеличивать закачку и продажи на фоне запуска "Северного потока — 2", считают аналитики.
На прошлой неделе европейские газохранилища были заполнены на 70,45% — это на 15,5 процентного пункта ниже среднего показателя последних пяти лет.