https://ria.ru/20210913/gaz-1749853304.html

Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе

Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе - РИА Новости, 13.09.2021

Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин спрогнозировал рост цены за тысячу кубометров газа в Европе до 800 долларов. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:39

2021-09-13T13:39

2021-09-13T13:39

экономика

азия

европа

сергей пикин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729234497_0:346:2690:1859_1920x0_80_0_0_451008dd9b9491320beae4eb7a6a3fe6.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин спрогнозировал рост цены за тысячу кубометров газа в Европе до 800 долларов."Влияет в первую очередь приближение зимы, а хранилища при этом остаются на минимальных значениях. Параллельно цены в Азии продолжают также находиться на высоком уровне, и сжиженный газ идет не в Европу, а в Азию", — объяснил он в беседе с RT.По словам эксперта, это приводит к сокращению объема предложения топлива в Европе. Пикин считает, что стоимость тысячи кубометров газа в ближайшее время преодолеет психологическую отметку.Ранее стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торгов составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, к 09:30 мск она выросла до 728,2 доллара, а затем достигла отметки 730,1 доллара.

https://ria.ru/20210909/evropa-1749245687.html

азия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, азия, европа, сергей пикин