https://ria.ru/20210913/gaz-1749853304.html
Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе - РИА Новости, 13.09.2021
Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин спрогнозировал рост цены за тысячу кубометров газа в Европе до 800 долларов. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:39
2021-09-13T13:39
2021-09-13T13:39
экономика
азия
европа
сергей пикин
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин спрогнозировал рост цены за тысячу кубометров газа в Европе до 800 долларов."Влияет в первую очередь приближение зимы, а хранилища при этом остаются на минимальных значениях. Параллельно цены в Азии продолжают также находиться на высоком уровне, и сжиженный газ идет не в Европу, а в Азию", — объяснил он в беседе с RT.По словам эксперта, это приводит к сокращению объема предложения топлива в Европе. Пикин считает, что стоимость тысячи кубометров газа в ближайшее время преодолеет психологическую отметку.Ранее стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торгов составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, к 09:30 мск она выросла до 728,2 доллара, а затем достигла отметки 730,1 доллара.
https://ria.ru/20210909/evropa-1749245687.html
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экономика, азия, европа, сергей пикин
Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
Аналитик Пикин: цена на газ в Европе легко может превысить $800 за тысячу кубометров