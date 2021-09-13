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Володин призвал контролировать цены по проектам газификации поселений
Володин призвал контролировать цены по проектам газификации поселений - РИА Новости, 13.09.2021
Володин призвал контролировать цены по проектам газификации поселений
Разработчики проектов газификации пытаются заработать на гражданах, поднимая цены на свои услуги до уровня самих работ по проведению газа, растут и цены на... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:22
2021-09-13T12:22
экономика
истра
московская область (подмосковье)
вячеслав володин
госдума рф
россия
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ИСТРА (Московская область), 13 сен - РИА Новости. Разработчики проектов газификации пытаются заработать на гражданах, поднимая цены на свои услуги до уровня самих работ по проведению газа, растут и цены на оборудование - нужен контроль, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."У нас есть сейчас замечательная президентская инициатива, позволяющая подвести газ к каждому домовладению. Но тут же организации, которые работают в этой сфере, начинают заниматься удорожанием проектов. И проект, допустим, по газификации поселения стоит столько же, сколько стоит газификация самого поселения", - сказал Володин в ходе рабочей поездки в Истру в понедельник.Это же, добавил он, касается и цен на газовое оборудование: "Как правило, только начинает обсуждаться цена вопроса, это сваливается на плечи наших граждан".По словам спикера, эти и другие темы, возникающие в рамках реализации проекта газификации, должны быть на контроле федеральных парламентариев и региональных законодательных собраний."Правоприменительная практика - это то, чем должны заниматься депутаты. В Московской области пошли дальше, и вам сегодня не хватает нормативной базы, не хватает норм, которые могли бы помочь реализовать проект еще лучше, более эффективно", - отметил Володин, добавив, что Дума готова оперативно обсуждать возникающие проблемы.В целом по России, как ожидается, программа газификации охватит около 2 миллионов российских домохозяйств. Инвестиции в мероприятия по подключению домов к газу в уже газифицированных населенных пунктах России в 2021-2022 годах предварительно оцениваются в 100 млрд рублей, к 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%.В апреле в послании Федеральному Собранию президент России обозначил цель - обеспечить бесплатное подведение газа к границам домовладений. Для ее реализации Госдума летом приняла закон, согласно которому от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, до границы конкретного домовладения подведение газа будет осуществляться за счет государства.
https://ria.ru/20210824/gazifikatsiya-1747090984.html
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истра
московская область (подмосковье)
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экономика, истра, московская область (подмосковье), вячеслав володин, госдума рф, россия
12:22 13.09.2021
 
Володин призвал контролировать цены по проектам газификации поселений

Спикер Госдумы Володин призвал контролировать цены по проектам газификации поселений

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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ИСТРА (Московская область), 13 сен - РИА Новости. Разработчики проектов газификации пытаются заработать на гражданах, поднимая цены на свои услуги до уровня самих работ по проведению газа, растут и цены на оборудование - нужен контроль, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас есть сейчас замечательная президентская инициатива, позволяющая подвести газ к каждому домовладению. Но тут же организации, которые работают в этой сфере, начинают заниматься удорожанием проектов. И проект, допустим, по газификации поселения стоит столько же, сколько стоит газификация самого поселения", - сказал Володин в ходе рабочей поездки в Истру в понедельник.
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Это же, добавил он, касается и цен на газовое оборудование: "Как правило, только начинает обсуждаться цена вопроса, это сваливается на плечи наших граждан".
По словам спикера, эти и другие темы, возникающие в рамках реализации проекта газификации, должны быть на контроле федеральных парламентариев и региональных законодательных собраний.
"Правоприменительная практика - это то, чем должны заниматься депутаты. В Московской области пошли дальше, и вам сегодня не хватает нормативной базы, не хватает норм, которые могли бы помочь реализовать проект еще лучше, более эффективно", - отметил Володин, добавив, что Дума готова оперативно обсуждать возникающие проблемы.
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В целом по России, как ожидается, программа газификации охватит около 2 миллионов российских домохозяйств. Инвестиции в мероприятия по подключению домов к газу в уже газифицированных населенных пунктах России в 2021-2022 годах предварительно оцениваются в 100 млрд рублей, к 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%.
В апреле в послании Федеральному Собранию президент России обозначил цель - обеспечить бесплатное подведение газа к границам домовладений. Для ее реализации Госдума летом приняла закон, согласно которому от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, до границы конкретного домовладения подведение газа будет осуществляться за счет государства.
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ЭкономикаИстраМосковская область (Подмосковье)Вячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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