https://ria.ru/20210913/gaz-1749815416.html

Цена газа в Европе побила рекорд

Цена газа в Европе побила рекорд - РИА Новости, 13.09.2021

Цена газа в Европе побила рекорд

Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 730 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:37

2021-09-13T10:37

2021-09-13T11:51

экономика

природный газ

европа

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 730 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торгов составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, к 09:30 мск она выросла до 728,2 доллара, а затем достигла отметки 730,1 доллара.Прошлый рекорд цена на голубое топливо побила в предыдущую торговую сессию, в пятницу, когда к 17:40 мск достигла 710 долларов за тысячу кубометров. Еще в среду она составляла 670 долларов.По мнению экспертов, рост стоимости связан с низкими запасами топлива в европейских хранилищах из-за холодной зимы в прошлом году. При этом "Газпром" не хочет сильно увеличивать закачку и продажи на фоне запуска "Северного потока — 2", считают аналитики.

https://ria.ru/20210912/potok-1749759560.html

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экономика, природный газ, европа