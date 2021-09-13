https://ria.ru/20210913/gaz-1749815416.html
Цена газа в Европе побила рекорд
Цена газа в Европе побила рекорд - РИА Новости, 13.09.2021
Цена газа в Европе побила рекорд
Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 730 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:37
2021-09-13T10:37
2021-09-13T11:51
экономика
природный газ
европа
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 730 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торгов составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, к 09:30 мск она выросла до 728,2 доллара, а затем достигла отметки 730,1 доллара.Прошлый рекорд цена на голубое топливо побила в предыдущую торговую сессию, в пятницу, когда к 17:40 мск достигла 710 долларов за тысячу кубометров. Еще в среду она составляла 670 долларов.По мнению экспертов, рост стоимости связан с низкими запасами топлива в европейских хранилищах из-за холодной зимы в прошлом году. При этом "Газпром" не хочет сильно увеличивать закачку и продажи на фоне запуска "Северного потока — 2", считают аналитики.
https://ria.ru/20210912/potok-1749759560.html
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экономика, природный газ, европа
10:37 13.09.2021 (обновлено: 11:51 13.09.2021)
Цена газа в Европе побила рекорд
Цена газа в Европе побила рекорд, превысив 730 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 730 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торгов составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, к 09:30 мск она выросла до 728,2 доллара, а затем достигла отметки 730,1 доллара.
Прошлый рекорд цена на голубое топливо побила в предыдущую торговую сессию, в пятницу, когда к 17:40 мск достигла 710 долларов за тысячу кубометров. Еще в среду она составляла 670 долларов.
По мнению экспертов, рост стоимости связан с низкими запасами топлива в европейских хранилищах из-за холодной зимы в прошлом году. При этом "Газпром" не хочет сильно увеличивать закачку и продажи на фоне запуска "Северного потока — 2", считают аналитики.