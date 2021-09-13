https://ria.ru/20210913/franchetti-1749861834.html

Чешский адвокат прокомментировал задержание россиянина Франчетти в Праге

Чешский адвокат прокомментировал задержание россиянина Франчетти в Праге - РИА Новости, 13.09.2021

Чешский адвокат прокомментировал задержание россиянина Франчетти в Праге

Процедура экстрадиции из Чехии в другую страну может занять и больше года, это зависит работы судебных инстанций, сообщил РИА Новости в понедельник известный... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:22

2021-09-13T14:22

2021-09-13T14:22

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ПРАГА, 13 сен - РИА Новости. Процедура экстрадиции из Чехии в другую страну может занять и больше года, это зависит работы судебных инстанций, сообщил РИА Новости в понедельник известный чешский адвокат Петр Рудловчак в связи с задержанием накануне в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти по выданному Украиной ордеру на арест.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости о том, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что задержанный гражданин РФ - Александр Франчетти. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания этого задержания.В МИД Украины в понедельник сообщили, что работают над завершением процедур для передачи Киеву задержанного "для привлечения к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства". Франчетти в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией."Многое в этом деле зависит от того, по какой причине Украина запросила Чехию о выдаче данного человека. Например, если это идет по статье "терроризм" или "нарушение территориальной целостности государства", то задержанный помещается в специальную камеру предварительного заключения, в которой его права резко ограничены по сравнению с обычными заключенными - прежде всего в контактах с внешним миром. В целом процедура экстрадиции обычно являет собой весьма длительный процесс, который может длиться даже больше года, все зависит от того, как дело будет рассматриваться в судебных инстанциях", - сказал Рудловчак.Если задержанный не выражает добровольного согласия со своей выдачей в другую страну, то в отношении него начинается определенная судебная процедура, отметил адвокат.По словам адвоката, подсудимый может оспорить решение суда первой инстанции, если тот, например, примет решение об экстрадиции - и дело может перейти на рассмотрение в Верховный суд, а в случае необходимости даже далее – в Конституционный суд, если подсудимый заявит о том, что его человеческие права в ходе судебного разбирательства были нарушены. Кроме того, подсудимый может обратиться и в Европейский суд по правам человека в Страсбурге."Окончательное решение о выдаче или невыдаче подсудимого в другую страну, в соответствии с чешским законодательством, принимает глава минюста республики", - отметил Рудловчак.В связи с этим адвокат напомнил о деле россиянина Евгения Никулина, который был задержан в Праге чешской полицией в сотрудничестве с ФБР в октябре 2016 года, а после судебных разбирательств в Чехии, решением тогдашнего главы минюста Роберта Пеликана, был выдан для экстрадиции в США в марте 2018 года. При этом горсуд Праги вынес решение о том, что Никулин может быть выдан, согласно поступившим запросам, как в РФ, так и в США, а Верховный суд пришел к выводу, что Никулин может быть выдан в США. Россиянин обвинялся американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. Никулин был приговорен судом в Сан-Франциско к 7 годам и 4 месяцам тюрьмы.

https://ria.ru/20210913/franchetti-1749802130.html

https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733555526.html

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в мире, украина, прага, республика крым, чехия, крымская весна, россия, александр франчетти