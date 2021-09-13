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МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге - РИА Новости, 13.09.2021
МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
ЧЕХИЯ ЕЩЁ НЕ ПРОИНФОРМИРОВАЛА РФ О ЗАДЕРЖАНИИ В ПРАГЕ РОССИЯНИНА И ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ЕМУ ОБВИНЕНИЯХ - ЛАВРОВ РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:47
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ЧЕХИЯ ЕЩЁ НЕ ПРОИНФОРМИРОВАЛА РФ О ЗАДЕРЖАНИИ В ПРАГЕ РОССИЯНИНА И ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ЕМУ ОБВИНЕНИЯХ - ЛАВРОВРФ НАПРАВИЛА НЕСКОЛЬКО ЗАПРОСОВ ВЛАСТЯМ ЧЕХИИ С ПРОСЬБОЙ ПРОЯСНИТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЗАДЕРЖАНИЯ ГРАЖДАНИНА РФ - ЛАВРОВМОСКВА НАДЕЕТСЯ, ЧТО ПРАГА БУДЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗАКОННЫМ ПРОЦЕДУРАМ В СИТУАЦИИ С ЗАДЕРЖАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ РФ ФРАНЧЕТТИ - ЛАВРОВРФ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ЧЕШСКИЕ ВЛАСТИ БУДУТ СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ЗАКОНУ И НЕ СТАНУТ ПОДДАВАТЬСЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОВОКАЦИИ - ЛАВРОВ О ЗАДЕРЖАНИИ ФРАНЧЕТТИРИА Новости
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13:47 13.09.2021 (обновлено: 13:49 13.09.2021)
МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
Лавров: направили запросы властям Чехии с просьбой прояснить причины задержания Франчетти
ЧЕХИЯ ЕЩЁ НЕ ПРОИНФОРМИРОВАЛА РФ О ЗАДЕРЖАНИИ В ПРАГЕ РОССИЯНИНА И ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ЕМУ ОБВИНЕНИЯХ - ЛАВРОВ
РФ НАПРАВИЛА НЕСКОЛЬКО ЗАПРОСОВ ВЛАСТЯМ ЧЕХИИ С ПРОСЬБОЙ ПРОЯСНИТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЗАДЕРЖАНИЯ ГРАЖДАНИНА РФ - ЛАВРОВ
МОСКВА НАДЕЕТСЯ, ЧТО ПРАГА БУДЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗАКОННЫМ ПРОЦЕДУРАМ В СИТУАЦИИ С ЗАДЕРЖАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ РФ ФРАНЧЕТТИ - ЛАВРОВ
РФ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ЧЕШСКИЕ ВЛАСТИ БУДУТ СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ЗАКОНУ И НЕ СТАНУТ ПОДДАВАТЬСЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОВОКАЦИИ - ЛАВРОВ О ЗАДЕРЖАНИИ ФРАНЧЕТТИ