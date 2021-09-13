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Задержанному в Праге россиянину выделили чешского адвоката
Задержанному в Праге россиянину выделили чешского адвоката - РИА Новости, 13.09.2021
Задержанному в Праге россиянину выделили чешского адвоката
Задержанному в Праге гражданину РФ Александру Франчетти в понедельник выделен чешский адвокат, кроме того, с Франчетти встретилась заведующая консульским... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:53
2021-09-13T11:53
в мире
прага
чехия
россия
александр франчетти
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ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Задержанному в Праге гражданину РФ Александру Франчетти в понедельник выделен чешский адвокат, кроме того, с Франчетти встретилась заведующая консульским отделом посольства РФ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости о том, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру, сообщается на сайте СК РФ.
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в мире, прага, чехия, россия, александр франчетти
11:53 13.09.2021
 
Задержанному в Праге россиянину выделили чешского адвоката

Задержанному в Праге по запросу Украины россиянину Франчетти выделили чешского адвоката

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПосольство РФ в Праге
Посольство РФ в Праге - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Задержанному в Праге гражданину РФ Александру Франчетти в понедельник выделен чешский адвокат, кроме того, с Франчетти встретилась заведующая консульским отделом посольства РФ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин.
"Задержанному в воскресенье в аэропорту Праги гражданину РФ Александру Франчетти в понедельник выделен чешский адвокат. Кроме того, с Франчетти встретилась заведующая консульским отделом посольства РФ, это произошло в одном из отделений пражской полиции", - сказал Брякин.
В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости о том, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру, сообщается на сайте СК РФ.
Адвокат, правозащитник Александр Молохов - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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В миреПрагаЧехияРоссияАлександр Франчетти
 
 
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