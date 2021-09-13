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Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму - РИА Новости, 13.09.2021
Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если он приезжает на учения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:38
2021-09-13T13:51
безопасность
нижегородская область
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если он приезжает на учения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано, никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует", — отметил он.Как стало известно ранее, Путин планирует посетить Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап маневров "Запад-2021".Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.Всего в них поучаствуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.Войска и командование вернутся в пункты постоянной дислокации до середины октября.
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безопасность, нижегородская область, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:38 13.09.2021 (обновлено: 13:51 13.09.2021)
 
Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму

Пресс-секретарь президента Песков: Путин не обязан носить военную форму даже на учениях

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если он приезжает на учения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано, никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует", — отметил он.
Как стало известно ранее, Путин планирует посетить Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап маневров "Запад-2021".
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.
Всего в них поучаствуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
Войска и командование вернутся в пункты постоянной дислокации до середины октября.
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