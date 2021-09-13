https://ria.ru/20210913/fauchi-1749764006.html

Самым сексуальным мужчиной США стал "Доктор Смерть"

Самым сексуальным мужчиной США стал "Доктор Смерть" - РИА Новости, 13.09.2021

Самым сексуальным мужчиной США стал "Доктор Смерть"

Самым сексуальным мужчиной Америки внезапно назначен 80-летний доктор Фаучи. Про него только что сняли комплиментарный документальный фильм и выпустили целый... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T08:00

2021-09-13T08:00

2021-09-13T08:00

распространение коронавируса

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авторы

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Самым сексуальным мужчиной Америки внезапно назначен 80-летний доктор Фаучи. Про него только что сняли комплиментарный документальный фильм и выпустили целый вал мерчандайза. На футболках, кружках, кепках, наклейках на бампер красуются лозунги типа "В Фаучи мы верим" (In Fauci we trust). В то же самое время Энтони Фаучи обвиняют во всех смертных грехах видные политики США. Сенатор Рэнд Пол написал на него заявление в Министерство юстиции. Толпы демонстрантов на митингах скандируют: "Фаучи за решетку!" Самое ласковое из его прозвищ — "Доктор Смерть".Почему же в эпицентре скандалов и восторгов оказался человек с такой скучной должностью — директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США?Дело в том, что Энтони Фаучи — типичнейший представитель американского "глубинного государства". Он десятилетиями занимает пост президентского советника по здравоохранению и пережил на этой должности уже множество президентов — от Рейгана до Байдена. Его регулярно критикуют и требуют отправить в отставку, но он остается абсолютно непотопляемым. Формально он вне политики, но все понимают, что он — любимейший чиновник Демпартии США и всех американских левых.Отец Фаучи был нью-йоркским фармацевтом. Энтони ходил в престижную частную иезуитскую школу в суперэлитном районе Аппер-Ист-Сайд. Связи с фарминдустрией Фаучи сохраняет всю жизнь. Его критики утверждают, что именно с его помощью "Биг Фарма" фактически приватизировала государственные агентства США и подмяла под свои интересы политику страны.Первым грандиозным скандалом, в который попал Фаучи, была история с появлением вируса ВИЧ. В 1980-е активисты обвиняли его в том, что он запрещает врачам применять лекарства, которые могли бы помочь больным СПИДом. Ни один гей-парад в Нью-Йорке тогда не обходился без лозунгов "Долой Фаучи!" и "Фаучи — убийца!" В 1992 году представители меньшинств буквально штурмовали Национальный институт здравоохранения. Активисты сравнивали Фаучи с Адольфом Эйхманом.Наверное, любому чиновнику такой гнев масс не сошел бы с рук. Однако непотопляемый Фаучи остался на своем посту. При этом борьбу с ВИЧ он фактически провалил. С 1981 по 1991 год СПИДом заболело более миллиона американцев. В 1992 году эта болезнь стала главной причиной смерти американских мужчин от 25 до 44 лет. Про происходящее сегодня сам Фаучи говорит, что это "какой-то дьявольский повтор истории с ВИЧ." Политические противники — а пандемия сразу стала в США чисто политической темой — утверждают, что Фаучи ведет себя точно так же, как и тогда: запрещает лекарства, которые можно было бы попробовать применить от коронавируса, и всячески тормозит принятие вакцин. Едва в России разработали "Спутник V", Фаучи сразу обрушился на вакцину с критикой.Создается впечатление, что главный вирусолог США сознательно делал все, чтобы затянуть пандемию, подорвать экономику и добиться как можно большего числа жертв. Ведь все их можно было повесить на Трампа — своего неприязненного отношения к президенту его советник по здравоохранению никогда не скрывал.На своем посту Фаучи противостоял Трампу по всем пунктам. Президент против локдаунов, Фаучи — за. Президент требует лечить коронавирус, Фаучи утверждает, что лекарств от него не существует. Президент говорит, что вирус разработали в лаборатории, Фаучи уверяет всех, что этого не может быть, потому что не может быть никогда.Американские СМИ широко пиарят доктора Фаучи, однако редко упоминают о его долговременном и плодотворном сотрудничестве с Пентагоном. Сразу после теракта 11 сентября Энтони Фаучи возглавил программу американской биообороны, то есть разработки биологического оружия.Институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний ведет сразу три военных программы: "Стратегический план исследований в области биообороны", "План исследований веществ категории А" (сюда входят оспа, чума, сибирская язва) и "План исследований веществ категории В и С" (это относится к менее опасным возбудителям).Еще в 2001 году подобные исследования финансировались весьма скромно: Конгресс выделил на них 53 миллиона долларов. Но уже к 2006 году эта цифра выросла почти до двух миллиардов. Доктор Фаучи лично лоббировал строительство десятков военных биолабораторий, где велись все эти интересные исследования.В 2004 году в США был принят закон под названием "Акт о биозащите". Согласно ему Национальный институт здравоохранения, частью которого является Институт, возглавляемый Фаучи, получил возможность финансировать из госказны частные фармкомпании, если они работают на биооборону. Для начала было решено в течение десяти лет проплачивать закупку про запас лекарств и вакцин, которые могут понадобиться в случае экстренной необходимости. Таким образом, Фаучи поженил Пентагон и "Биг Фарму". Фармкорпорации с энтузиазмом откликнулись на призыв и принялись осваивать бюджетные миллиарды.В своем докладе Сенату США в 2005 году Энтони Фаучи рассказывал, как ученые его института сумели разработать трехмерную модель бактерии сибирской язвы и изучили, каким образом она прикрепляется к поверхности клетки. Он также отметил создание резерва в более 300 миллионов доз вакцин от оспы и 75 миллионов — от сибирской язвы. В 2012 году Фаучи выступал перед комитетом Сената по госбезопасности с докладом о рисках и выгодах исследований двойного назначения. Ну то есть тех, результаты которых можно использовать и в мирных, и в военных целях. Он рассказывал о том, как американские ученые модифицировали в лаборатории вирус птичьего гриппа с целью повышения его заразности.В ходе беседы с сенаторами выяснилось, что его институт ведет больше четырехсот таких исследований двойного назначения. Плюс еще 381 грант, выданный сторонним подрядчикам. Сенатор Либерман попытался выяснить, сколько именно из этих проектов финансируется Министерством обороны. Доктор Фаучи изящно уклонился от ответа. Однако известно, что одним из сторонних подрядчиков Института, руководимого Фаучи, был EcoHealth Alliance Питера Дашака. Об этом фонде мы уже писали — вплоть до 2019 года он проводил исследования коронавируса на базе того самого института вирусологии в Ухане. "Они тратили деньги американских налогоплательщиков на безответственные эксперименты в Ухане, которые привели к пандемии коронавируса!" — возмущался ведущий FoxNews Такер Карлсон.Ну а весь 2020 год Дашак и Фаучи наперегонки и взахлеб отрицали искусственное происхождение коронавируса.Интересно, что своей любимой философской книгой Фаучи считает гангстерскую сагу "Крестный отец". Любимая максима доктора: "Ничего личного, только бизнес".

https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749546624.html

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743882295.html

https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741563705.html

https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600199162.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, авторы, сша, джо байден, дональд трамп, коронавирус covid-19, энтони фаучи