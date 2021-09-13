https://ria.ru/20210913/fas-1749891328.html

ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы

ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы - РИА Новости, 13.09.2021

ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора сотовой связи "Теле2" нарушившим антимонопольное законодательство из-за повышения тарифов в... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T17:05

2021-09-13T17:05

2021-09-13T22:05

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора сотовой связи "Теле2" нарушившим антимонопольное законодательство из-за повышения тарифов в январе, ведомство потребовало от компании снизить цены, говорится в сообщении ФАС.Антимонопольная служба указывает, что 13 сентября завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Т2 Мобайл". "Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство", — сообщает ФАС."Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения", — отмечает ведомство.ФАС напоминает, что компания "Теле2" в январе 2021 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 миллионов своих абонентов — физических лиц в среднем на 13 процентов, рост стоимости обосновывался увеличением затрат компании. В ведомство поступило большое количество обращений абонентов оператора связи. "В феврале 2021 года ФАС России возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства", — добавляет служба.

https://ria.ru/20210826/shtraf-1747414317.html

россия

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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия