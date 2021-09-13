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ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы
ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы - РИА Новости, 13.09.2021
ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора сотовой связи "Теле2" нарушившим антимонопольное законодательство из-за повышения тарифов в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T17:05
2021-09-13T22:05
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора сотовой связи "Теле2" нарушившим антимонопольное законодательство из-за повышения тарифов в январе, ведомство потребовало от компании снизить цены, говорится в сообщении ФАС.Антимонопольная служба указывает, что 13 сентября завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Т2 Мобайл". "Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство", — сообщает ФАС."Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения", — отмечает ведомство.ФАС напоминает, что компания "Теле2" в январе 2021 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 миллионов своих абонентов — физических лиц в среднем на 13 процентов, рост стоимости обосновывался увеличением затрат компании. В ведомство поступило большое количество обращений абонентов оператора связи. "В феврале 2021 года ФАС России возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства", — добавляет служба.
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
17:05 13.09.2021 (обновлено: 22:05 13.09.2021)
 
ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы

ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на некоторые тарифы после их повышения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип "TELE2"
Логотип TELE2 - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора сотовой связи "Теле2" нарушившим антимонопольное законодательство из-за повышения тарифов в январе, ведомство потребовало от компании снизить цены, говорится в сообщении ФАС.
Антимонопольная служба указывает, что 13 сентября завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Т2 Мобайл". "Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство", — сообщает ФАС.
"Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения", — отмечает ведомство.
ФАС напоминает, что компания "Теле2" в январе 2021 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 миллионов своих абонентов — физических лиц в среднем на 13 процентов, рост стоимости обосновывался увеличением затрат компании. В ведомство поступило большое количество обращений абонентов оператора связи. "В феврале 2021 года ФАС России возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства", — добавляет служба.
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ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
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