https://ria.ru/20210913/evropa-1749809613.html

Британцы призвали "снять шляпу" перед Путиным за "Северный поток — 2"

Британцы призвали "снять шляпу" перед Путиным за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 13.09.2021

Британцы призвали "снять шляпу" перед Путиным за "Северный поток — 2"

На фоне новостей об окончании укладки газопровода "Северный поток — 2" читатели британской газеты Daily Express делают прогнозы о том, как это скажется на... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T09:52

2021-09-13T09:52

2021-09-13T12:20

в мире

украина

сша

германия

владимир путин

джо байден

евросоюз

северный поток — 2

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На фоне новостей об окончании укладки газопровода "Северный поток — 2" читатели британской газеты Daily Express делают прогнозы о том, как это скажется на условиях поставок газа в Европу в будущем.Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия — надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран."Сделка между Россией и Германией — это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены", — добавила Jullianne21.Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием "защитить поставки энергоносителей в Европу".Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями."Единственный победитель — это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками", — поддержал его Captain Cod.Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам "распахнул ей дверь"."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.

https://ria.ru/20210912/sp2-1749723651.html

https://ria.ru/20210911/potok-1749639733.html

https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html

украина

сша

германия

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в мире, украина, сша, германия, владимир путин, джо байден, евросоюз, северный поток — 2