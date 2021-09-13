Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/evropa-1749809613.html
Британцы призвали "снять шляпу" перед Путиным за "Северный поток — 2"
Британцы призвали "снять шляпу" перед Путиным за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 13.09.2021
Британцы призвали "снять шляпу" перед Путиным за "Северный поток — 2"
На фоне новостей об окончании укладки газопровода "Северный поток — 2" читатели британской газеты Daily Express делают прогнозы о том, как это скажется на... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:52
2021-09-13T12:20
в мире
украина
сша
германия
владимир путин
джо байден
евросоюз
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578878371_0:135:3067:1860_1920x0_80_0_0_9c9794c523907e7aec40ee724c60e74d.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На фоне новостей об окончании укладки газопровода "Северный поток — 2" читатели британской газеты Daily Express делают прогнозы о том, как это скажется на условиях поставок газа в Европу в будущем.Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия — надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран."Сделка между Россией и Германией — это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены", — добавила Jullianne21.Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием "защитить поставки энергоносителей в Европу".Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями."Единственный победитель — это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками", — поддержал его Captain Cod.Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам "распахнул ей дверь"."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
https://ria.ru/20210912/sp2-1749723651.html
https://ria.ru/20210911/potok-1749639733.html
https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html
украина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578878371_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_38f6e2a17f9d2281d73256f468216e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, германия, владимир путин, джо байден, евросоюз, северный поток — 2
09:52 13.09.2021 (обновлено: 12:20 13.09.2021)
 
Британцы призвали "снять шляпу" перед Путиным за "Северный поток — 2"

Читатели Daily Express: Путин помог европейцам не попасть в американскую ловушку с газом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток-2" в Германии
Газопровод Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На фоне новостей об окончании укладки газопровода "Северный поток — 2" читатели британской газеты Daily Express делают прогнозы о том, как это скажется на условиях поставок газа в Европу в будущем.
Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия — надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран.

"Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. "Северный поток — 2" позволит значительно увеличить его поставки", — отметил Dr Hope.

"Сделка между Россией и Германией — это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены", — добавила Jullianne21.
Специалисты трубоукладочной баржи Фортуна после сварки последней трубы второй нитки газопровода Северный поток ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
Вчера, 09:12
В США раскрыли план действий против "Северного потока — 2"
Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием "защитить поставки энергоносителей в Европу".
Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями.

"Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку", — пишет он.

"Единственный победитель — это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками", — поддержал его Captain Cod.
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 10:59
"Из ряда вон!" Немцы раскритиковали противников "Северного потока — 2"
Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам "распахнул ей дверь".

"<…> А следующей зимой цена (на газ. — Прим. ред.) взлетит, и ЕС будет во власти Путина", — прогнозирует другой читатель.

"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.
В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
Северный поток — 2: строительство в режиме санкций - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 16:34Инфографика
Газопровод "Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
 
В миреУкраинаСШАГерманияВладимир ПутинДжо БайденЕвросоюзСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54Источник: ЕР отменила сбор сторонников 14 сентября из-за COVID-19
13:54Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
13:28Иностранные журналисты прибыли в Кабул
13:27В ЦИК назвали число заявок на дистанционное голосование
13:20В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища
13:19Талибы опубликовали видео с богатствами, найденными в доме Салеха
13:18Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
13:17В Петербурге арестовали мать, державшую детей на цепи
13:14Украинский генерал объяснил, почему нельзя принимать афганских беженцев
Лента новостейМолния