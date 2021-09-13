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Курс евро опустился до 86 рублей впервые с августа

Курс евро опустился до 86 рублей впервые с августа - РИА Новости, 13.09.2021

Курс евро опустился до 86 рублей впервые с августа

Рубль днем немного усилил свои позиции: евро опустился до 86 рублей впервые с 18 августа, доллар уже под уровнем в 73 рубля на дорожающей нефти и в ожидании... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:57

2021-09-13T12:57

2021-09-13T13:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Рубль днем немного усилил свои позиции: евро опустился до 86 рублей впервые с 18 августа, доллар уже под уровнем в 73 рубля на дорожающей нефти и в ожидании страта налогового периода в РФ, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск понедельника снижается на 22 копейки, до 72,96 рубля, курс евро - на 44 копейки, до 86,01 рубля (несколькими минутами ранее опускался до 86 рублей ровно – минимума с 18 августа).Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,75%, до 73,5 доллара за баррель.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия