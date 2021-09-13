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Курс евро опустился до 86 рублей впервые с августа
Курс евро опустился до 86 рублей впервые с августа - РИА Новости, 13.09.2021
Курс евро опустился до 86 рублей впервые с августа
Рубль днем немного усилил свои позиции: евро опустился до 86 рублей впервые с 18 августа, доллар уже под уровнем в 73 рубля на дорожающей нефти и в ожидании... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:57
2021-09-13T12:57
2021-09-13T13:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Рубль днем немного усилил свои позиции: евро опустился до 86 рублей впервые с 18 августа, доллар уже под уровнем в 73 рубля на дорожающей нефти и в ожидании страта налогового периода в РФ, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск понедельника снижается на 22 копейки, до 72,96 рубля, курс евро - на 44 копейки, до 86,01 рубля (несколькими минутами ранее опускался до 86 рублей ровно – минимума с 18 августа).Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,75%, до 73,5 доллара за баррель.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
12:57 13.09.2021 (обновлено: 13:10 13.09.2021)
Курс евро опустился до 86 рублей впервые с августа
Официальный курс евро на вторник снизился на три копейки, до 86,12 рублей