https://ria.ru/20210913/ekvador-1749914978.html

В Эквадоре беспилотники атаковали тюрьму

В Эквадоре беспилотники атаковали тюрьму - РИА Новости, 13.09.2021

В Эквадоре беспилотники атаковали тюрьму

Тюрьма в провинции Гуаяс на западе Эквадора подверглась нападению с беспилотников, сообщается в Twitter Службы по работе с лицами, лишенными свободы, и... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T19:40

2021-09-13T19:40

2021-09-13T19:40

в мире

эквадор

гуаяс

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тюрьма в провинции Гуаяс на западе Эквадора подверглась нападению с беспилотников, сообщается в Twitter Службы по работе с лицами, лишенными свободы, и несовершеннолетними правонарушителями (SNAI)."Сегодня утром региональный центр в провинции Гуаяс... был атакован с дронов... Произошло три взрыва, поврежден потолок центра. Атака могла быть направлена против главарей банд", - информирует служба.SNAI подчеркивает в публикации, что "ситуация серьезная", речь идет о "войне" между преступными картелями. Служба пока не сообщала о жертвах и пострадавших.Как пишет издание Universo, взрывы были слышны в близлежащих населенных пунктах, жители которых рассказали, что у них в домах тряслись стекла в окнах.

https://ria.ru/20210913/tyurma-1749865144.html

эквадор

гуаяс

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в мире, эквадор, гуаяс