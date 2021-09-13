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В Эквадоре беспилотники атаковали тюрьму
В Эквадоре беспилотники атаковали тюрьму - РИА Новости, 13.09.2021
В Эквадоре беспилотники атаковали тюрьму
Тюрьма в провинции Гуаяс на западе Эквадора подверглась нападению с беспилотников, сообщается в Twitter Службы по работе с лицами, лишенными свободы, и... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T19:40
2021-09-13T19:40
в мире
эквадор
гуаяс
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тюрьма в провинции Гуаяс на западе Эквадора подверглась нападению с беспилотников, сообщается в Twitter Службы по работе с лицами, лишенными свободы, и несовершеннолетними правонарушителями (SNAI)."Сегодня утром региональный центр в провинции Гуаяс... был атакован с дронов... Произошло три взрыва, поврежден потолок центра. Атака могла быть направлена против главарей банд", - информирует служба.SNAI подчеркивает в публикации, что "ситуация серьезная", речь идет о "войне" между преступными картелями. Служба пока не сообщала о жертвах и пострадавших.Как пишет издание Universo, взрывы были слышны в близлежащих населенных пунктах, жители которых рассказали, что у них в домах тряслись стекла в окнах.
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в мире, эквадор, гуаяс
19:40 13.09.2021
 
В Эквадоре беспилотники атаковали тюрьму

В Эквадоре беспилотники атаковали тюрьму в провинции Гуаяс

© AP Photo / Ana Maria BuitronЦентр временного содержания под стражей в Кито, Эквадор
Центр временного содержания под стражей в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Ana Maria Buitron
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Тюрьма в провинции Гуаяс на западе Эквадора подверглась нападению с беспилотников, сообщается в Twitter Службы по работе с лицами, лишенными свободы, и несовершеннолетними правонарушителями (SNAI).
"Сегодня утром региональный центр в провинции Гуаяс... был атакован с дронов... Произошло три взрыва, поврежден потолок центра. Атака могла быть направлена против главарей банд", - информирует служба.
SNAI подчеркивает в публикации, что "ситуация серьезная", речь идет о "войне" между преступными картелями. Служба пока не сообщала о жертвах и пострадавших.
Как пишет издание Universo, взрывы были слышны в близлежащих населенных пунктах, жители которых рассказали, что у них в домах тряслись стекла в окнах.
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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В миреЭквадорГуаяс
 
 
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