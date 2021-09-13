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В Екатеринбурге подростки вымогали у детей деньги за катание с горки
В Екатеринбурге подростки вымогали у детей деньги за катание с горки - РИА Новости, 13.09.2021
В Екатеринбурге подростки вымогали у детей деньги за катание с горки
Полиция в Екатеринбурге установила личности подростков, которые вымогали у малышей деньги за катание с горки во дворе дома, сообщили РИА Новости в понедельник в РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:04
2021-09-13T15:18
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге установила личности подростков, которые вымогали у малышей деньги за катание с горки во дворе дома, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД города.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что двое подростков во дворе дома на Сахарова, 85 в районе Академический Екатеринбурга вымогали у маленьких детей деньги за катание с горки. Дети начали возмущаться, за что подростки их побили, сообщают Telegram-каналы."По данному факту сотрудниками отдела полиции №8 проводится проверка. Участники инцидента установлены", - сказали в пресс-службе.
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происшествия, екатеринбург
15:04 13.09.2021 (обновлено: 15:18 13.09.2021)
 
В Екатеринбурге подростки вымогали у детей деньги за катание с горки

Полиция в Екатеринбурге нашла подростков, вымогавших у детей деньги за катание с горки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге установила личности подростков, которые вымогали у малышей деньги за катание с горки во дворе дома, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД города.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что двое подростков во дворе дома на Сахарова, 85 в районе Академический Екатеринбурга вымогали у маленьких детей деньги за катание с горки. Дети начали возмущаться, за что подростки их побили, сообщают Telegram-каналы.
"По данному факту сотрудниками отдела полиции №8 проводится проверка. Участники инцидента установлены", - сказали в пресс-службе.
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