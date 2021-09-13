https://ria.ru/20210913/ekaterinbug-1749868308.html

В Екатеринбурге подростки вымогали у детей деньги за катание с горки

В Екатеринбурге подростки вымогали у детей деньги за катание с горки - РИА Новости, 13.09.2021

В Екатеринбурге подростки вымогали у детей деньги за катание с горки

Полиция в Екатеринбурге установила личности подростков, которые вымогали у малышей деньги за катание с горки во дворе дома, сообщили РИА Новости в понедельник в РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:04

2021-09-13T15:04

2021-09-13T15:18

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге установила личности подростков, которые вымогали у малышей деньги за катание с горки во дворе дома, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД города.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что двое подростков во дворе дома на Сахарова, 85 в районе Академический Екатеринбурга вымогали у маленьких детей деньги за катание с горки. Дети начали возмущаться, за что подростки их побили, сообщают Telegram-каналы."По данному факту сотрудниками отдела полиции №8 проводится проверка. Участники инцидента установлены", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210913/shkola-1749821012.html

екатеринбург

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2021

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происшествия, екатеринбург