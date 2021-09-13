16:46 13.09.2021 (обновлено: 17:52 13.09.2021)
В Сети появились отзывы на фильм "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Зендая и Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва "Дюна" (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мировая премьера "Дюны" Дени Вильнева состоялась на Венецианском фестивале. Отзывы критиков на один из самых ожидаемых в прокате фильмов уже появились в Сети.
События в ленте разворачиваются в 10191 году. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес (его сыграл Тимоти Шаламе) вместе с семьей отправляется на планету Арракис, где добывают ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты. Зендая воплотила образ Чани, представительницы фременов — местного племени homo sapiens.
В картине также снимались Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Джейсон Момоа.
Рейтинг фильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет 88 процентов. Это высокий показатель, он означает, что большинству журналистов фильм понравился.
Элисон Уиллмор из Vulture впечатлило, как в картине показано отношение Пола Атрейдеса к навязываемой ему роли избранного. "Он в ужасе, потому что начинает верить, что ему предназначено развязать войну", — считает журналистка.
© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)Кадр из фильма "Дюна"
© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)
Кадр из фильма "Дюна"
Стефани Захарек, пишущая для TIME, призналась, что фильм ей понравился, а так как она не читала цикл книг Фрэнка Герберта, то с удовольствием посмотрела бы продолжение ленты Вильнева. Она отметила качественно сделанные спецэффекты и интонацию, которую выбрал канадский режиссер: "Его безудержная серьезность кажется честной и чистой", — говорит Захарек.
"Фильм настолько буквальный и эмоциональный, что это ошеломляет. Если все пойдет хорошо, то лента сделает книги Герберта еще популярнее, как это когда-то произошло с романами Толкина после выхода трилогии Питера Джексона", — делится впечатлениями автор Independent Кларисс Логри.
Дэвид Руни из Hollywood Reporter среди тех, у кого "Дюна" восторга не вызвала. Он не стал отрицать того, что в фильме хорошо поработали над спецэффектами, да и роль молодого мессии, на его взгляд, Тимоти Шаламе удалась, но "все это не отменяет многочисленных заявлений, что книга Герберта не поддается экранизации", — предполагает критик.
В российский прокат "Дюна" выходит 16 сентября 2021 года.