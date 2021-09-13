Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210913/dune-1749824444.html
В Сети появились отзывы на фильм "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей
В Сети появились отзывы на фильм "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей - РИА Новости, 13.09.2021
В Сети появились отзывы на фильм "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей
Мировая премьера "Дюны" Дени Вильнева состоялась на Венецианском фестивале. Отзывы критиков на один из самых ожидаемых в прокате фильмов уже появились в Сети. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:46
2021-09-13T17:52
новости культуры
кино и сериалы
зендая
джош бролин
джейсон момоа
культура
питер джексон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748850934_0:0:1871:1052_1920x0_80_0_0_96f7dfc6b3819d08f18bcd2c4b182bf9.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мировая премьера "Дюны" Дени Вильнева состоялась на Венецианском фестивале. Отзывы критиков на один из самых ожидаемых в прокате фильмов уже появились в Сети.События в ленте разворачиваются в 10191 году. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес (его сыграл Тимоти Шаламе) вместе с семьей отправляется на планету Арракис, где добывают ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты. Зендая воплотила образ Чани, представительницы фременов — местного племени homo sapiens.В картине также снимались Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Джейсон Момоа.Рейтинг фильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет 88 процентов. Это высокий показатель, он означает, что большинству журналистов фильм понравился.Элисон Уиллмор из Vulture впечатлило, как в картине показано отношение Пола Атрейдеса к навязываемой ему роли избранного. "Он в ужасе, потому что начинает верить, что ему предназначено развязать войну", — считает журналистка. Стефани Захарек, пишущая для TIME, призналась, что фильм ей понравился, а так как она не читала цикл книг Фрэнка Герберта, то с удовольствием посмотрела бы продолжение ленты Вильнева. Она отметила качественно сделанные спецэффекты и интонацию, которую выбрал канадский режиссер: "Его безудержная серьезность кажется честной и чистой", — говорит Захарек. "Фильм настолько буквальный и эмоциональный, что это ошеломляет. Если все пойдет хорошо, то лента сделает книги Герберта еще популярнее, как это когда-то произошло с романами Толкина после выхода трилогии Питера Джексона", — делится впечатлениями автор Independent Кларисс Логри. Дэвид Руни из Hollywood Reporter среди тех, у кого "Дюна" восторга не вызвала. Он не стал отрицать того, что в фильме хорошо поработали над спецэффектами, да и роль молодого мессии, на его взгляд, Тимоти Шаламе удалась, но "все это не отменяет многочисленных заявлений, что книга Герберта не поддается экранизации", — предполагает критик. В российский прокат "Дюна" выходит 16 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20210824/dune-1746894845.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748850934_0:0:1871:1404_1920x0_80_0_0_4b43b5cc393b19735f2db4fd3e50a333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кино и сериалы, зендая, джош бролин, джейсон момоа, питер джексон
16:46 13.09.2021 (обновлено: 17:52 13.09.2021)
 

В Сети появились отзывы на фильм "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Зендая и Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва "Дюна" (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале.
Актеры Зендая и Тимоти Шаламе на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва Дюна (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале. - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мировая премьера "Дюны" Дени Вильнева состоялась на Венецианском фестивале. Отзывы критиков на один из самых ожидаемых в прокате фильмов уже появились в Сети.
События в ленте разворачиваются в 10191 году. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес (его сыграл Тимоти Шаламе) вместе с семьей отправляется на планету Арракис, где добывают ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты. Зендая воплотила образ Чани, представительницы фременов — местного племени homo sapiens.
В картине также снимались Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Джейсон Момоа.
Рейтинг фильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет 88 процентов. Это высокий показатель, он означает, что большинству журналистов фильм понравился.
Элисон Уиллмор из Vulture впечатлило, как в картине показано отношение Пола Атрейдеса к навязываемой ему роли избранного. "Он в ужасе, потому что начинает верить, что ему предназначено развязать войну", — считает журналистка.
© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)
Кадр из фильма "Дюна"
Стефани Захарек, пишущая для TIME, призналась, что фильм ей понравился, а так как она не читала цикл книг Фрэнка Герберта, то с удовольствием посмотрела бы продолжение ленты Вильнева. Она отметила качественно сделанные спецэффекты и интонацию, которую выбрал канадский режиссер: "Его безудержная серьезность кажется честной и чистой", — говорит Захарек.
"Фильм настолько буквальный и эмоциональный, что это ошеломляет. Если все пойдет хорошо, то лента сделает книги Герберта еще популярнее, как это когда-то произошло с романами Толкина после выхода трилогии Питера Джексона", — делится впечатлениями автор Independent Кларисс Логри.
© WBRussiaКадр из трейлера фильма "Дюна"
Кадр из трейлера фильма Дюна
© WBRussia
Кадр из трейлера фильма "Дюна"
Дэвид Руни из Hollywood Reporter среди тех, у кого "Дюна" восторга не вызвала. Он не стал отрицать того, что в фильме хорошо поработали над спецэффектами, да и роль молодого мессии, на его взгляд, Тимоти Шаламе удалась, но "все это не отменяет многочисленных заявлений, что книга Герберта не поддается экранизации", — предполагает критик.
В российский прокат "Дюна" выходит 16 сентября 2021 года.
Режиссёр Дени Вильнёв - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 02:11Культура
Дени Вильнев поделился своими планами по экранизации цикла "Хроники Дюны"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗендаяДжош БролинДжейсон МомоаПитер Джексон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния