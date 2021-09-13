https://ria.ru/20210913/dtp-1749846966.html

Появились подробности о туристах, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

Появились подробности о туристах, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции - РИА Новости, 13.09.2021

Появились подробности о туристах, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

В ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции 35 украинских туристов получили травмы, тяжелораненых нет, сообщили РИА Новости в дорожной полиции... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:06

2021-09-13T13:06

2021-09-13T13:23

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АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. В ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции 35 украинских туристов получили травмы, тяжелораненых нет, сообщили РИА Новости в дорожной полиции провинции Мугла.Ранее турецкие СМИ сообщили о ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла. Он выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ. В результате ДТП, по разным данным, от 30 до 49 человек пострадали. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что российских граждан среди пострадавших нет.

https://ria.ru/20210913/avarii-1749836161.html

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в мире, дтп, турция