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Туризм
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Появились подробности о туристах, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции
Появились подробности о туристах, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции - РИА Новости, 13.09.2021
Появились подробности о туристах, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции
В ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции 35 украинских туристов получили травмы, тяжелораненых нет, сообщили РИА Новости в дорожной полиции... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:06
2021-09-13T13:23
туризм
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АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. В ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции 35 украинских туристов получили травмы, тяжелораненых нет, сообщили РИА Новости в дорожной полиции провинции Мугла.Ранее турецкие СМИ сообщили о ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла. Он выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ. В результате ДТП, по разным данным, от 30 до 49 человек пострадали. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что российских граждан среди пострадавших нет.
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в мире, дтп, турция
13:06 13.09.2021 (обновлено: 13:23 13.09.2021)
 
Появились подробности о туристах, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

Полиция: 35 украинских туристов получили травмы в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи Турции
Автомобили скорой помощи Турции - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / IHA
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АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. В ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции 35 украинских туристов получили травмы, тяжелораненых нет, сообщили РИА Новости в дорожной полиции провинции Мугла.
"Травмы получили 35 украинских туристов, тяжелых ранений нет. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь", - сказал собеседник агентства.
Ранее турецкие СМИ сообщили о ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла. Он выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ. В результате ДТП, по разным данным, от 30 до 49 человек пострадали. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что российских граждан среди пострадавших нет.
На месте столкновения пассажирского автобуса с большегрузным автомобилем в провинции Пенджаб, Пакистан - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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