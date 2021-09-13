https://ria.ru/20210913/dtp-1749834295.html

Россиян не было в автобусе, попавшем в ДТП в Турции, сообщила полиция

Россиян не было в автобусе, попавшем в ДТП в Турции, сообщила полиция - РИА Новости, 13.09.2021

Россиян не было в автобусе, попавшем в ДТП в Турции, сообщила полиция

Россиян в туристическом автобусе, попавшем в ДТП на юго-западе Турции, по предварительным данным, не было, число пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:03

2021-09-13T12:03

2021-09-13T12:16

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АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Россиян в туристическом автобусе, попавшем в ДТП на юго-западе Турции, по предварительным данным, не было, число пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в дорожной полиции провинции Мугла.Ранее турецкие СМИ сообщили о ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла, в результате которого один человек погиб и, по разным данным, от 30 до 49 человек, в том числе 41 украинский турист, пострадали. По данным агентства DHA, в автобусе могли находиться и россияне. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что российские дипломаты уточняют обстоятельства ДТП и наличие россиян среди пострадавших туристов.Туристический автобус выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ.

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в мире, дтп, турция, россия, новости - туризм