12:03 13.09.2021 (обновлено: 12:16 13.09.2021)
Россиян не было в автобусе, попавшем в ДТП в Турции, сообщила полиция
Полиция: россиян не было в автобусе с туристами, попавшем в ДТП в Турции
© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
© AP Photo / Burhan Ozbilici
АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Россиян в туристическом автобусе, попавшем в ДТП на юго-западе Турции, по предварительным данным, не было, число пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в дорожной полиции провинции Мугла.
Ранее турецкие СМИ сообщили о ДТП с туристическим автобусом в провинции Мугла, в результате которого один человек погиб и, по разным данным, от 30 до 49 человек, в том числе 41 украинский турист, пострадали. По данным агентства DHA, в автобусе могли находиться и россияне. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что российские дипломаты уточняют обстоятельства ДТП и наличие россиян среди пострадавших туристов.
"Точных данных по пострадавшим пока нет, часть пассажиров не получила ранений, однако все равно всех отправили в больницу. По данным, которые мы все еще получаем, все туристы – граждане Украины. Однако точная информация будет позже", - сказал собеседник агентства.
Туристический автобус выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ.