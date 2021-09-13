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Украинский генерал объяснил, почему нельзя принимать афганских беженцев
Украинский генерал объяснил, почему нельзя принимать афганских беженцев - РИА Новости, 13.09.2021
Украинский генерал объяснил, почему нельзя принимать афганских беженцев
Украинские власти пообещали принять пять тысяч беженцев из Афганистана в то время, когда у них не хватает денег, чтобы прокормить собственных граждан. Об этом в РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:14
2021-09-13T13:15
в мире
украина
сша
афганистан
анатолий могилев
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Украинский генерал заявил, что Киев не может прокормить ни афганских беженцев, ни своих граждан
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Украинские власти пообещали принять пять тысяч беженцев из Афганистана в то время, когда у них не хватает денег, чтобы прокормить собственных граждан. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил бывший министр внутренних дел Украины, генерал-полковник Анатолий Могилев.По его словам, правительство собирается выделить на эти цели около 700 миллионов гривен из бюджетных средств.Могилев назвал решение о приеме беженцев "красивым жестом" Владимира Зеленского перед визитов в Вашингтон, однако на деле в стране не хватает средств ни на пенсии, ни на зарплаты учителей и врачей.Движение Талибан* 15 августа вошло в Кабул и на следующий день объявило об окончании войны. В ночь на 31 августа американские военные покинули столичный аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, украина, сша, афганистан, анатолий могилев
13:14 13.09.2021 (обновлено: 13:15 13.09.2021)
 
Украинский генерал объяснил, почему нельзя принимать афганских беженцев

Генерал Могилев: Украина не может прокормить ни афганских беженцев, ни своих граждан

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкАнатолий Могилев
Анатолий Могилев - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Украинские власти пообещали принять пять тысяч беженцев из Афганистана в то время, когда у них не хватает денег, чтобы прокормить собственных граждан. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил бывший министр внутренних дел Украины, генерал-полковник Анатолий Могилев.
По его словам, правительство собирается выделить на эти цели около 700 миллионов гривен из бюджетных средств.
"Мы своих-то переселенцев из Донбасса и Крыма ничем не обеспечиваем, а из страны с военным конфликтом принимаем десятки людей вообще без документов", – отметил военнослужащий, добавив, что это повышает вероятность проникновения в Украину пособников террористов.
Могилев назвал решение о приеме беженцев "красивым жестом" Владимира Зеленского перед визитов в Вашингтон, однако на деле в стране не хватает средств ни на пенсии, ни на зарплаты учителей и врачей.
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Движение Талибан* 15 августа вошло в Кабул и на следующий день объявило об окончании войны. В ночь на 31 августа американские военные покинули столичный аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреУкраинаСШААфганистанАнатолий Могилев
 
 
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