https://ria.ru/20210913/delo-1749835087.html

В Челябинской области завели дело после обнаружения замерзшего ребенка

В Челябинской области завели дело после обнаружения замерзшего ребенка - РИА Новости, 13.09.2021

В Челябинской области завели дело после обнаружения замерзшего ребенка

Уголовное дело о халатности возбуждено после обнаружения голодного ребенка на улице в Челябинской области, сообщается на сайте СК по региону. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:07

2021-09-13T12:07

2021-09-13T12:07

происшествия

челябинская область

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после обнаружения голодного ребенка на улице в Челябинской области, сообщается на сайте СК по региону.В одном из Telegram-каналов отмечалось, что жители Челябинска нашли на улице пятилетнего мальчика. Он был без верхней одежды и просил у прохожих еду. Ребенка отвели домой. Также размещено видео, где на скамейке у дома сидит женщина, предположительно, мать ребенка, а рядом с ней пустая детская коляска. По словам соседей, родители мальчика злоупотребляют спиртным."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится на сайте ведомства.Добавляется, что мать мальчика злоупотребляет алкоголем и не занимается воспитанием своих пятерых детей, а контролирующие органы и соцзащита "не дают ситуации надлежащую правовую оценку"."Устанавливаются должностные лица социальных служб и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций профилактического контроля за данной многодетной семьей", - говорится в сообщении.Ранее министр социальных отношений региона Ирина Буторина сообщала РИА Новости, что эта многодетная семья была взята на учет в органах соцзащиты населения в августе 2021 года. Решено, что все пятеро детей будут направлены на 18 дней в реабилитационный центр. Полиция отмечала, что семья находится на учете, а сотрудники правоохранительных органов регулярно ее посещают и проводят профилактические беседы.

https://ria.ru/20201206/mladenets-1587891127.html

https://ria.ru/20210911/zamerz-1749707314.html

челябинская область

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2021

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происшествия, челябинская область