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В Челябинской области завели дело после обнаружения замерзшего ребенка
В Челябинской области завели дело после обнаружения замерзшего ребенка - РИА Новости, 13.09.2021
В Челябинской области завели дело после обнаружения замерзшего ребенка
Уголовное дело о халатности возбуждено после обнаружения голодного ребенка на улице в Челябинской области, сообщается на сайте СК по региону. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:07
2021-09-13T12:07
происшествия
челябинская область
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после обнаружения голодного ребенка на улице в Челябинской области, сообщается на сайте СК по региону.В одном из Telegram-каналов отмечалось, что жители Челябинска нашли на улице пятилетнего мальчика. Он был без верхней одежды и просил у прохожих еду. Ребенка отвели домой. Также размещено видео, где на скамейке у дома сидит женщина, предположительно, мать ребенка, а рядом с ней пустая детская коляска. По словам соседей, родители мальчика злоупотребляют спиртным."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится на сайте ведомства.Добавляется, что мать мальчика злоупотребляет алкоголем и не занимается воспитанием своих пятерых детей, а контролирующие органы и соцзащита "не дают ситуации надлежащую правовую оценку"."Устанавливаются должностные лица социальных служб и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций профилактического контроля за данной многодетной семьей", - говорится в сообщении.Ранее министр социальных отношений региона Ирина Буторина сообщала РИА Новости, что эта многодетная семья была взята на учет в органах соцзащиты населения в августе 2021 года. Решено, что все пятеро детей будут направлены на 18 дней в реабилитационный центр. Полиция отмечала, что семья находится на учете, а сотрудники правоохранительных органов регулярно ее посещают и проводят профилактические беседы.
https://ria.ru/20201206/mladenets-1587891127.html
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происшествия, челябинская область
12:07 13.09.2021
 
В Челябинской области завели дело после обнаружения замерзшего ребенка

В Челябинской области завели дело о халатности после обнаружения замерзшего мальчика

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после обнаружения голодного ребенка на улице в Челябинской области, сообщается на сайте СК по региону.
В одном из Telegram-каналов отмечалось, что жители Челябинска нашли на улице пятилетнего мальчика. Он был без верхней одежды и просил у прохожих еду. Ребенка отвели домой. Также размещено видео, где на скамейке у дома сидит женщина, предположительно, мать ребенка, а рядом с ней пустая детская коляска. По словам соседей, родители мальчика злоупотребляют спиртным.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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В Кызыле младенец насмерть замерз на улице, пока мать пила алкоголь
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится на сайте ведомства.
Добавляется, что мать мальчика злоупотребляет алкоголем и не занимается воспитанием своих пятерых детей, а контролирующие органы и соцзащита "не дают ситуации надлежащую правовую оценку".
"Устанавливаются должностные лица социальных служб и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций профилактического контроля за данной многодетной семьей", - говорится в сообщении.
Ранее министр социальных отношений региона Ирина Буторина сообщала РИА Новости, что эта многодетная семья была взята на учет в органах соцзащиты населения в августе 2021 года. Решено, что все пятеро детей будут направлены на 18 дней в реабилитационный центр. Полиция отмечала, что семья находится на учете, а сотрудники правоохранительных органов регулярно ее посещают и проводят профилактические беседы.
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