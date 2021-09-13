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Туризм
https://ria.ru/20210913/chernyshenko-1749886979.html
Чернышенко рассказал о планах по увеличению турпотока в Тульскую область
Чернышенко рассказал о планах по увеличению турпотока в Тульскую область - РИА Новости, 13.09.2021
Чернышенко рассказал о планах по увеличению турпотока в Тульскую область
Правительство России и руководство Тульской области намерены обеспечить двукратный рост турпотока в регион - до 2 миллионов человек к 2030 году, сообщил... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:41
2021-09-13T16:58
туризм
экономика
тульская область
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство России и руководство Тульской области намерены обеспечить двукратный рост турпотока в регион - до 2 миллионов человек к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В понедельник по видеосвязи он принял участие в церемонии подписания соглашения о развитии туристической инфраструктуры Тульской области. Документ подписан гендиректором корпорации "Туризм.РФ" Сергеем Сухановым и главой региона Алексеем Дюминым. Согласно документу, стороны в ближайшее время начнут работу по мастер-планированию туристических территорий и привлечению инвесторов."В наших совместных с регионом планах – обеспечить двукратный рост турпотока к 2030 году, до 2 миллионов человек. С учётом имеющихся инструментов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" достичь этой планки вполне по силам", – приводятся слова Чернышенко на сайте правительства России.Как отметил вице-премьер, масштабные празднования 650-летия исторической Куликовской битвы, запланированные в регионе, предусматривают проведение десятков мероприятий. "Нужно уже сейчас закладывать в планы запас прочности, чтобы удовлетворить потенциальный рост туристического потока, где необходимо, строить гостиницы, туристические комплексы, налаживать работу сферы услуг", - подчеркнул он.Дюмин в свою очередь сообщил, что взаимодействие с корпорацией "Туризм.РФ" уже начато."Приоритетным в нашей совместной работе считаем развитие инфраструктуры туристических кластеров – "Окского" и "Куликовского". Уверен, что наше сотрудничество с корпорацией будет плодотворным, позволит нам вывести региональную инфраструктуру на принципиально новый уровень", – отметил губернатор.Акционерное общество "Корпорация "Туризм.РФ" создано 18 декабря 2020 года по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры. Ранее корпорация уже подписала соглашения о сотрудничестве с рядом регионов, среди которых Республика Алтай и Бурятия, Иркутская и Сахалинская области, а также Приморский край.
https://ria.ru/20210903/kuban-1748515850.html
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экономика, тульская область, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, россия, новости - туризм
16:41 13.09.2021 (обновлено: 16:58 13.09.2021)
 
Чернышенко рассказал о планах по увеличению турпотока в Тульскую область

Чернышенко: планируем обеспечить двукратный рост турпотока в Тульскую область к 2030 году

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТульский кремль
Тульский кремль - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство России и руководство Тульской области намерены обеспечить двукратный рост турпотока в регион - до 2 миллионов человек к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В понедельник по видеосвязи он принял участие в церемонии подписания соглашения о развитии туристической инфраструктуры Тульской области. Документ подписан гендиректором корпорации "Туризм.РФ" Сергеем Сухановым и главой региона Алексеем Дюминым. Согласно документу, стороны в ближайшее время начнут работу по мастер-планированию туристических территорий и привлечению инвесторов.
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"В наших совместных с регионом планах – обеспечить двукратный рост турпотока к 2030 году, до 2 миллионов человек. С учётом имеющихся инструментов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" достичь этой планки вполне по силам", – приводятся слова Чернышенко на сайте правительства России.
Как отметил вице-премьер, масштабные празднования 650-летия исторической Куликовской битвы, запланированные в регионе, предусматривают проведение десятков мероприятий. "Нужно уже сейчас закладывать в планы запас прочности, чтобы удовлетворить потенциальный рост туристического потока, где необходимо, строить гостиницы, туристические комплексы, налаживать работу сферы услуг", - подчеркнул он.
Дюмин в свою очередь сообщил, что взаимодействие с корпорацией "Туризм.РФ" уже начато.
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"Приоритетным в нашей совместной работе считаем развитие инфраструктуры туристических кластеров – "Окского" и "Куликовского". Уверен, что наше сотрудничество с корпорацией будет плодотворным, позволит нам вывести региональную инфраструктуру на принципиально новый уровень", – отметил губернатор.
Акционерное общество "Корпорация "Туризм.РФ" создано 18 декабря 2020 года по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры. Ранее корпорация уже подписала соглашения о сотрудничестве с рядом регионов, среди которых Республика Алтай и Бурятия, Иркутская и Сахалинская области, а также Приморский край.
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